Волгоградцев зовут на съемки кино о спорте и спортсменах

В Волгограде и области ищут героев для нового документального фильма о спорте и спортсменах. Как сообщает ИА «Высота 102», к съемкам приглашаются дети-спортсмены, их тренеры и наставники с необычной судьбой и уникальными историями.

Съемки документального фильма пройдут в рамках проекта «Непридуманные истории» АНО «Спортивная Хроника» на средства президентского гранта.

– География проекта охватывает всю Россию – от Дальнего Востока до Москвы. Если спорт помог вам пройти самые сложные испытания в жизни, сделал вас настоящим человеком, научил идти вперед и не бояться трудностей, или если вы сами тренируете детей и через спорт закладываете в их умы понимание общечеловеческих ценностей – присылайте свои истории на электронную почту, – призывают волгоградцев авторы проекта.

Фильм будет сниматься в 12 субъектах РФ: в Волгоградской и Саратовской областях, Республике Дагестан, Республике Башкортостан, Ленинградской области, Пермском крае, Ульяновской, Псковской, Новосибирской, Московской, Иркутской и Кемеровской областях.

Адрес электронной почты: real_story@bk.ru. Телефон для связи: +7 913 091-00-02 (Кляута Екатерина Олеговна). Заявки принимаются до 20 февраля.