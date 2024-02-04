Общество

Волгоградцам предложили охранять мусор, чтобы меньше платить

Общество 04.02.2024 16:46
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04.02.2024 16:46


Правительство России представило проект постановления об изменении правил оплаты за вывоз контейнеров с ТКО. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету», методику расчета с учетом опыта Москвы предлагают применять в регионах, в том числе и в Волгоградской области. Уточняется, что оплата вывоза мусора по факту будет учитывать временное отсутствие жильцов по месту жительства. 

Новая формула предусматривает собой ежемесячные платежи, покрывающие 1/12 от нормативного объема потребления. Коррекция расчетов будет осуществляться уже по итогам отчетного года на базе реального объема вывезенного мусора. Предусмотрен перерасчет, если человек временно отсутствовал дома. Поясняется, что регионы могут взять на вооружение предложенную методику наравне с нынешней оплатой по факту и по нормативу. 

На сегодня применяют две формулы расчета платы за вывоз бытовых отходов — по нормативу накопления ТКО и исходя из объема вывезенных контейнеров. В первом случае жильцам сделают перерасчет платежей на время вынужденного отсутствия в жилище.  В случае оплаты по факту — такой механизм не предусмотрен. Действующие правила обязывают произвести перерасчет в течение месяца после обращения заинтересованного лица. Однако на деле это вызывает сложности из-за  трудозатрат и дополнительных расходов.

В Москве, к примеру, где жители платят за фактически вывезенное количество отходов, применяется наиболее оптимальная формула расчетов. Начисления производят, исходя из ежемесячной оплаты 1/12 норматива в период с января по декабрь, а в последующем по итогам года осуществляют корректирующий расчет по фактическому объему накопленных твердых бытовых отходов. 

Однако и у такой схемы присутствует минус — не берется в учет, что жилец находился в отъезде и не мог мусорить. Для восстановления социальной справедливости, Правительство предложило при расчете оплаты по факту вывезенных ТКО учитывать также и период отъезд потребителя услуги.

Эксперт Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, зампред ОП Удмуртской Республики Александр Евсеев в беседе с журналистами «Парламентской газетой» отметил, что считает новую методику расчета более справедливой. Однако, по его мнению, широкого распространения в регионах она не получит, так как в субъектах РФ расчет оплаты вывоза ТКО по факту непопулярен.

— Примеров, когда жители перешли на оплату по фактическим объемам потребления по всей России — считаные единицы. Потому что должны быть условия для перехода на такую оплату. И это, прежде всего внедрение раздельного сбора мусора. Причем это должно быть прописано как в региональной территориальной схеме обращения с отходами, так и на территории конкретного многоквартирного дома или частного сектора, — уверен эксперт.

Чтобы корректно вести учет вывозимых отходов, необходимо создать соответствующие условия, считает Евсеев, как то: закрытая для посторонних контейнерная площадка с контрольными весами, информационная база для фиксации объема ТКО, а также контролирующее лицо со стороны администратора ЖК. 

— Пока эти вопросы не решат, перехода на оплату по фактическому потреблению не будет, — резюмировал Александр Евсеев. 

Напомним, что в Волгоградской области плата в месяц с одного человека в МКД за вывоз ТКО составляет 102,8 рубля, в частном доме — 101,3 рубля. Применяется расчет по нормативу. Тариф с 1 января 2024 года не изменился. Корректировка запланирована с 1 июля этого года. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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