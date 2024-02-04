В Волгоградской области пройдет танковая дуэль времен Сталинградской битвы

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сегодня, 4 февраля, на площадке спортклуба «Юный ястреб» пройдет реконструкция военной операции Сталинградской битвы под названием «Кольцо», сообщает V102.RU.

— Зрители увидят разгром 6-й армии Вермахта, пленение генерала Фридриха Паулюса и еще 23-х немецких генералов, а также танковую дуэль между Т-70 и немецким легким танком Т-38 «Прага», — сообщили информагентству в Центре патриотического воспитания университета «Синергия». — Мероприятие посвящено 81-й годовщине Сталинградской Победы, сохранению исторической правды и памяти.

Уточняется, что в реконструкции событий военных лет задействуют более 300 реконструкторов из 12 регионов РФ, каскадеров из студии Игоря Панина, 30 видов раритетной военной техники, в том числе артиллерийские орудия времен Сталинградской битвы. Вход для посетителей свободный.

Гостей на площадке «Юного ястреба» ждут с 11.00 до 15.00. Реконструкция запланирована на 13.00. Помимо эпизодов сражения волгоградцы и гости региона увидят интерактивные площадки «Госпиталь», «Полевая почта», «Пулеметный расчет» и другие.

Здесь же установят информационные панели, где можно ознакомиться с историей Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны в целом. Любителям истории предложат осмотреть образцы немецкой и советской военной техники времен Второй мировой войны. По традиции собравшихся угостят бесплатной кашей из полевой кухни и напоят горячим чаем.

Фото: архив ИА «Высота 102»