Глава Котовского района Волгоградской области Сергей Чумаков сегодня объяснился перед жителями в связи со срывом срока сдачи в эксплуатацию 12-километрового участка водовода Филино-Котово. Как заявил V102.RU глава района в телеграм-канале, подрядная организация ООО «ИСК» не смогла выполнить свои обязательства по контракту в части установленных сроков, в связи с чем администрацией района ей была выставлена претензия в виде штрафа на сумму более 2,5 млн. руб.
– Вчера утром комиссия по контролю за ходом ремонтно-восстановительных работ в очередной раз выезжала на объект и установила, что один участок уже готов к промывке и опрессовке, на втором работы подходят к завершению, а на третьем - продолжаются. После обеда было проведено совещание по вопросу завершения ремонтно-восстановительных работ на водоводе Филино-Котово с участием председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области Дмитрия Баранова и представителей подрядной организации, которые заверили, что к концу месяца работы будут завершены и новые участки будут подключены к системе водовода, -
написал в телеграм-канале Сергей Чумаков.
Напомним, осенью прошлого года власти Котовского района заявляли, что новый водовод будет построен к 1 декабря. На эти цели было выделено 632 миллиона рублей из резервного фонда Волгоградкой области. Однако срок строительства был сорван. Местные жители рассказывали, что на стратегически важной для города стройке работали несколько человек.
В последние несколько дней в Котово произошли несколько порывов на ветхом водоводе. Часть города живет без воды уже пять дней, еще одна крупная авария случилась накануне. В городе развозят только техническую воду, вопросы с питьевым ресурсом, а точнее, с его отсутствием жителям предлагают решать самим. Масштабный порыв на старой части водовода жители сняли на видео.