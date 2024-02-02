Общество

Волгоградские врачи спасли жизнь 99-летней ветерану тыла ВОВ

Общество 02.02.2024 11:53
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02.02.2024 11:53


Врачи Волгоградской областной больницы №1 спасли жизнь 99-летней Клавдии Петровне Пяткиной, которая была госпитализирована с ишемическим инсультом.  Сегодня, 2 февраля, сообщают  специалисты пациентка уже готовится к выписке и в ближайшие дни отправится домой к родным людям. 

По информации медиков, вовремя оказать помощь ветерану тыла Великой Отечественной войны и узнице фашистского концлагеря удалось благодаря бдительным родственникам. 

Утром Клавдия Петровна проснулась с нарушением речи, родственники вызвали скорую помощь, которая, в свою очередь, незамедлительно доставила пациентку в приемное отделение ВОКБ 1, – рассказали ИА «Высота 102» в облздраве. – После осмотра и тщательно проведенного обследования пациентке был выставлен диагноз – ишемический инсульт.

Лечение Клавдия Петровна проходила в Региональном сосудистом центре на базе облбольницы. 

На сегодняшний день ее состояние стабильное и в ближайшие дни планируется выписка домой. От лица всего коллектива мы желаем Клавдии Петровне, всем ветеранам ВОВ и детям Сталинграда крепкого здоровья, бодрости духа и мирного неба над головой! – говорят сотрудники ВОКБ №1. 

Фото: предоставлено облздравом


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