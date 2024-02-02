Как в Москве. Волгоградцы поплывут по реке к 2034 году

Модернизация и развитие речного транспорта в Волгограде начнется не раньше 2027 года. Об этом, как сообщает V102.RU, говорится в комплексной 10-летней программе перспективного развития Волгограда, которую 30 января утвердили депутаты гордумы.

В этом обширном документе прописано, что речной инфраструктурой власти займутся только через три года. Работы намечены на 2027-2034 годы. За это время планируется обустроить не менее шести остановочных пунктов: Вязовая Грива, Обувная и Руднева на Сарпинском, Красноармейск, Тулака и Руднева. Здесь появятся понтоны для посадки и высадки пассажиров и многое другое. Как будет выглядеть речной транспорт будущего в Волгограде пока точно не известно.

Сюда по видеоматериалам, которые опубликованы в официальных телеграм-каналах администрации Волгограда и гордумы, речной транспорт в Волгограде будет похож на электрические трамвайчики в Москве, которые запустили в столице летом 2023 года. Это первый регулярный маршрут нового вида транспорта в столице протяженностью 6,5 километра. Электросуда перевозят пассажиров круглый год.

На фото электрические речные трамвайчике в Москве

Читайте по теме:

Тракторный застроят, «Химпром» заселят: в программе развития Волгограда прописали будущее двух заводов