Общество

Бочаров вместе с волгоградцами почтил память защитников Отечества

Общество 01.02.2024 11:16
0
01.02.2024 11:16


Губернатор Волгоградской области вместе с жителями и делегациями из других субъектов РФ в преддверии 81-й годовщины Победы под Сталинградом почтил память защитников Отечества.  



Уточняется, что в мероприятии наряду с неравнодушными горожанами приняли участие фронтовики Великой Отечественной, бойцы СВО, официальные представители Республики Татарстан и  Курской области, Почетные граждане города-героя и региона, руководители правоохранительного блока, представители исполнительной и законодательной власти, общественники, руководители религиозных и  молодежных патриотических объединений. 

Собравшиеся возложили цветы и венки к Вечному огню на площади Павших борцов в Волгограде. Память погибших воинов почтили минутой молчания.



Памятные, торжественные и праздничные мероприятия, посвященные победе советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве, в 2024 году проведут в различных форматах не только на легендарной сталинградской земле, но и в других регионах России. На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве гости  стенда Волгоградского региона смогут больше узнать о великом сражении, навсегда изменившей ход истории. 

Во всех муниципалитетах Волгоградской области запланированы проведение митингов, патриотических акций, чествование ветеранов и другие мероприятия. В Котельниково, Серафимович и в станице Клетской при участии нескольких тысяч человек открыли памятные стелы «Сталинградский рубеж». 

Территории, где установлены мемориалы как знаки высшей признательности Поколению Победителей, обновлены благодаря региональному и федеральному проектам «Формирование комфортной городской среды» инициированного президентом России нацпроекта «Жилье и городская среда».

Учреждения культуры региона также подготовили обширную программу. Для волгоградцев и гостей города-героя организованы концертные выступления, выставки, квесты, театрализованные постановки. 


К примеру, сегодня музей-заповедник «Сталинградская битва» откроет цифровой патриотический фестиваль «Родина — Герой». В воскресенье, 4 февраля, на территории спортклуба «Юный ястреб» в Среднеахтубинском районе реконструкторами из 12 регионов РФ и каскадерами будет представлена историческая реконструкция операции «Кольцо». Для всех посетителей вход свободный.

Напомним, что в ходе оперативного совещания глава региона Андрей Бочаров поручил уделить особое внимание максимальному вовлечению в памятные, торжественные и праздничные мероприятия молодого поколения.  

Вопросы патриотического воспитания, сохранения исторической памяти накануне рассмотрели на встрече губернатора с активом областного Совета ветеранов. Общим решением дан старт к подготовке 90-летия Сталинградской Победы — мероприятие синхронизируют с проектами, включенными в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда.

Еще по теме: 

Главы и личный состав силовых ведомств возложили цветы к памятнику чекистам в Волгограде

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.02.2024 14:40
Общество 01.02.2024 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 14:37
Общество 01.02.2024 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 14:20
Общество 01.02.2024 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 14:16
Общество 01.02.2024 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 13:10
Общество 01.02.2024 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.02.2024 12:04
Общество 01.02.2024 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 11:59
Общество 01.02.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 10:50
Общество 01.02.2024 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 10:18
Общество 01.02.2024 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 09:38
Общество 01.02.2024 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 09:38
Общество 01.02.2024 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 08:36
Общество 01.02.2024 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2024 21:07
Общество 31.01.2024 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2024 20:36
Общество 31.01.2024 20:36
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2024 20:03
Общество 31.01.2024 20:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:40
В Волгограде 800 легкоатлетов пробежались в честь Сталинградской битвыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
«А вам и не положено»: учителя из Волгоградской области не дождались повышения зарплатСмотреть фотографии
14:20
Волгограду выделили 279 миллионов на развитие беспилотниковСмотреть фотографии
14:16
Жителя Волжского оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ*Смотреть фотографии
13:35
Депутаты Волгограда и Курска подписали соглашения о сотрудничествеСмотреть фотографии
13:10
На ЕвроХиме стартовал новый этап исследований вовлеченности сотрудников в достижение общих целейСмотреть фотографии
13:02
Утилизатор отходов из Азова намусорил в Волгоградской области на 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
12:04
В Астраханской области неизвестные бросили погибать в воде подстреленного орланаСмотреть фотографии
11:59
В Волгоградской области ночью 1 февраля закроют ж/д переездСмотреть фотографии
11:16
Бочаров вместе с волгоградцами почтил память защитников ОтечестваСмотреть фотографии
10:50
Главы и личный состав силовых ведомств возложили цветы к памятнику чекистам в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:18
Делегация Татарстана посетила волгоградское селоСмотреть фотографии
10:17
Расшифровку нервных переговоров экс-депутата Анненко с потерпевшим Константиновым зачитали в судеСмотреть фотографии
09:38
Яйца и вермишель подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде утром 1 февраля перекрыли Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
08:36
Работодатели не выплатили волгоградцам 8,5 миллионов рублейСмотреть фотографии
08:26
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 25% в 2023 годуСмотреть фотографии
07:54
Жителей Волгоградской области 3 февраля обследуют на онкологиюСмотреть фотографии
21:33
На волгоградской трассе загорелся автобус «Диана Тур» с пассажирамиСмотреть фотографии
21:07
Волгоградский Детфонд в новом году усилит поддержку многодетных и молодых семейСмотреть фотографии
20:36
Волгоградцам обещают шторм со снегом и температурные «качели»Смотреть фотографии
20:03
Волгоградцам первый раз в новом году напомнят о СталинградеСмотреть фотографии
19:43
Министр Дмитрий Патрушев 2 февраля прибудет в ВолгоградСмотреть фотографии
19:32
Тракторный застроят, «Химпром» заселят: в программе развития Волгограда прописали будущее двух заводовСмотреть фотографии
19:08
В Волгограде усилят работу общественного транспорта вечером 2 февраляСмотреть фотографии
18:45
Мать капитана затонувшего в Волгограде перед ЧМ катамарана отсудила компенсациюСмотреть фотографии
18:09
Дороги в центре Волгограда перекроют в рабочие дни 1 и 2 февраляСмотреть фотографии
17:49
«Волжский оргсинтез» перешел в управление «Росхима»Смотреть фотографии
17:09
Наркоманку на Hyundai задержали на посту ДПС под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
В Волжском отложили повышение стоимости проездаСмотреть фотографии
 