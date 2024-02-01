Бочаров вместе с волгоградцами почтил память защитников Отечества

Губернатор Волгоградской области вместе с жителями и делегациями из других субъектов РФ в преддверии 81-й годовщины Победы под Сталинградом почтил память защитников Отечества.









Уточняется, что в мероприятии наряду с неравнодушными горожанами приняли участие фронтовики Великой Отечественной, бойцы СВО, официальные представители Республики Татарстан и Курской области, Почетные граждане города-героя и региона, руководители правоохранительного блока, представители исполнительной и законодательной власти, общественники, руководители религиозных и молодежных патриотических объединений.

Собравшиеся возложили цветы и венки к Вечному огню на площади Павших борцов в Волгограде. Память погибших воинов почтили минутой молчания.









Памятные, торжественные и праздничные мероприятия, посвященные победе советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве, в 2024 году проведут в различных форматах не только на легендарной сталинградской земле, но и в других регионах России. На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве гости стенда Волгоградского региона смогут больше узнать о великом сражении, навсегда изменившей ход истории.

Во всех муниципалитетах Волгоградской области запланированы проведение митингов, патриотических акций, чествование ветеранов и другие мероприятия. В Котельниково, Серафимович и в станице Клетской при участии нескольких тысяч человек открыли памятные стелы «Сталинградский рубеж».

Территории, где установлены мемориалы как знаки высшей признательности Поколению Победителей, обновлены благодаря региональному и федеральному проектам «Формирование комфортной городской среды» инициированного президентом России нацпроекта «Жилье и городская среда».

Учреждения культуры региона также подготовили обширную программу. Для волгоградцев и гостей города-героя организованы концертные выступления, выставки, квесты, театрализованные постановки.





К примеру, сегодня музей-заповедник «Сталинградская битва» откроет цифровой патриотический фестиваль «Родина — Герой». В воскресенье, 4 февраля, на территории спортклуба «Юный ястреб» в Среднеахтубинском районе реконструкторами из 12 регионов РФ и каскадерами будет представлена историческая реконструкция операции «Кольцо». Для всех посетителей вход свободный.

Напомним, что в ходе оперативного совещания глава региона Андрей Бочаров поручил уделить особое внимание максимальному вовлечению в памятные, торжественные и праздничные мероприятия молодого поколения.

Вопросы патриотического воспитания, сохранения исторической памяти накануне рассмотрели на встрече губернатора с активом областного Совета ветеранов. Общим решением дан старт к подготовке 90-летия Сталинградской Победы — мероприятие синхронизируют с проектами, включенными в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда.

Еще по теме:

Главы и личный состав силовых ведомств возложили цветы к памятнику чекистам в Волгограде