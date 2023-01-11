«Он уже в пути»: глава района примчался в обезвоженный хутор Волгоградской области после публикации ИА «Высота 102»









Глава Новоаннинского района Волгоградской области Николай Моисеев сегодня, 11 января на встрече с жителями хутора Черкесовского назвал срок начала ремонта сломанного насоса, из-за чего с 27 декабря в населенном пункте отсутствует централизованное водоснабжение. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, из-за вышедшего из строя насоса и частотного преобразователя была приостановлена подача воды не только в частные домовладения, но и в детский сад, школу и амбулаторию.





А глава поселения Дмитрий Романович заверил, что новый насос уже в пути, доставка ожидается к концу недели и уже в следующий понедельник, 16 января начнутся работы по замене неисправного оборудования.







Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о проблемах с водоснабжением хутора в публикации " Не можем добиться элементарного»: хуторянин под Волгоградом в поисках воды отправился в поход по кабинетам чиновников". Один из местных жителей, вооружившись телефоном, пытался в первый рабочий день после новогодних праздников найти главу поселения, чтобы узнать, когда будет отремонтирован насос. Но чиновника в администрации не оказалось. Не удалось хуторянину и заглянуть за дверь будки, похожей на уличный туалет, где находилось сломанное оборудование.

- Водопровод в хуторе провели в 1951 году и, естественно, состояние оборудования находится в плачевном состоянии. К слову, из 569 домовладений, центральной водой пользуются чуть более сорока семей. Есть долги, которые за несколько лет превратились в крупную сумму, - объяснили в районной администрации сложившуюся ситуациию.