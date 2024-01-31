Телеком 31.01.2024 17:50
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31.01.2024 17:50
Специалисты билайна построили альтернативный интернет-канал для головного офиса одного из крупнейших российских производителей алкоголя и настроили корпоративную сеть.
АО «Татспиртпром» — лидер среди российских производителей водки и ликёро-водочной продукции по объёму выручки за 2022 г. — использует облачные решения для управления производством, складом, дистрибуцией и другими бизнес-процессами.
Чтобы обеспечить непрерывность работы на своих объектах, компания приняла решение о строительстве дополнительного интернет-канала для головного офиса и настройки единой корпоративной сети для административных, производственных и складских площадок. По результатам проведённого тендера реализацию проекта доверили специалистам билайн бизнес.
Одним из основных требований заказчика была полная независимость резервного интернет-канала от существующей инфраструктуры.
— Проект для «Татспиртпрома» потребовал тщательной проработки маршрута нового интернет-канала. Нужно было создать такую альтернативу, чтобы не задействовать коллекторы, опоры или радиорелейные пролёты, по которым проходят каналы основного поставщика услуг связи. Это было непросто, но мы нашли подходящий вариант, подключив сервис в требуемые сроки, — рассказал Евгений Калашников, директор корпоративного бизнеса региона Центр ПАО «ВымпелКом».
Вторая часть проекта была связана с настройкой корпоративной сети для 15 административных, производственных и складских площадок «Татспиртпрома», расположенных в разных районах Татарстана.
Специалисты билайн бизнес организовали с нуля каналы связи между L2 VPN (виртуальная частная сеть второго уровня) портами и каждой площадке, включая головной офис. Чтобы обойтись без дополнительных земляных работ, на отрезке «последней мили» использовалось российское оборудование для беспроводного доступа к сети.
— Обеспечение непрерывной работы всех подразделений — одна из важнейших задач «Татспиртпром». Мы благодарим команду билайн бизнес за готовность реализовать сложные проекты, высокое качество сервиса и предоставление гибких условий. «Татспиртпром» уже много лет пользуется разными услугами билайна — от корпоративной сотовой связи до облачного хранения данных. И мы планируем расширять наше сотрудничество, — прокомментировал Кирилл Куликов, директор по информационным технологиям АО «Татспиртпром».
Подробнее о реализации совместного проекта читайте на портале билайн now.
Изображение от pressfoto на Freepik.
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