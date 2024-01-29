Выбегающую из «К&Б» косулю сняли на видео в райцентре под Волгоградом





В городе Михайловке в Волгоградской области местные жители запечатлели на видео резвящуюся на улице косулю. Как сообщает ИА «Высота 102», милое видео завирусилось 29 января в телеграм-каналах.





На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как животное выскакивает из сугроба возле сетевого магазина на одной из центральных улиц Михайловки. В первые секунды кажется, будто косуля выпрыгнула прямо из «К&Б». Не останавливаясь ни на секунду, она быстро устремляется на другую сторону проезжей части под восторженные возгласы местных детей и взрослых.

Отметим, что, по сообщениям жителей Михайловки, после недолгой пробежки по городу косулю удалось поймать и вывезти в естественную среду обитания.

Видео: телеграм-канал «Online34».