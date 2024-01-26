В Волгограде 31 января семь раз пленят фельдмаршала Паулюса

Традиционная военно-историческая реконструкция пленения штаба 6-й армии Вермахта и ее командующего фельдмаршала Фридриха Паулюса пройдет 31 января в Волгограде, передает V102.RU.

Как сообщили в музее-панораме «Сталинградская битва», реконструкторы воспроизведут историческое событие, которое произошло 81 год назад - утром 31 января 1943 года - в подвале Центрального универмага. Сейчас на этом месте располагается музей «Память».

- Посетители музея «Память» в этот день смогут не только погрузиться в атмосферу значимого события заключительного этапа Сталинградского сражения, но и принять участие в работе интерактивной площадки «Униформа, оружие и снаряжение Красной Армии», - сообщили в музее-заповеднике.

Реконструкция пройдет семь раз. Сеансы запланированы на 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00.

Напомним, что 81 год назад переговоры с немецким командующим вел начальник штаба 64-й армии генерал-майор Иван Ласкин. Он выполнил доверенную ему миссию блестяще - убедил Паулюса, что ему будут предоставлены все условия по нормам международного права и принял капитуляцию южной группы немецких войск. Вместе с Фридрихом Паулюсом были пленены свыше 91 тысячи фашистских солдат и офицеров, а также 24 генерала.

Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года.

Фото музея-заповедника «Сталинградская битва»