Общество

В Волгограде 31 января семь раз пленят фельдмаршала Паулюса

Общество 26.01.2024 21:02
0
26.01.2024 21:02


Традиционная военно-историческая реконструкция пленения штаба 6-й армии Вермахта и ее командующего фельдмаршала Фридриха Паулюса пройдет 31 января в Волгограде, передает V102.RU.

Как сообщили в музее-панораме «Сталинградская битва», реконструкторы воспроизведут историческое событие, которое произошло 81 год назад - утром 31 января 1943 года - в подвале Центрального универмага. Сейчас на этом месте располагается музей «Память».

- Посетители музея «Память» в этот день смогут не только погрузиться в атмосферу значимого события заключительного этапа Сталинградского сражения, но и принять участие в работе интерактивной площадки «Униформа, оружие и снаряжение Красной Армии», - сообщили в музее-заповеднике.

Реконструкция пройдет семь раз. Сеансы запланированы на 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00.

Напомним, что 81 год назад переговоры с немецким командующим вел начальник штаба 64-й армии генерал-майор Иван Ласкин. Он выполнил доверенную ему миссию блестяще - убедил Паулюса, что ему будут предоставлены все условия по нормам международного права и принял капитуляцию южной группы немецких войск. Вместе с Фридрихом Паулюсом были пленены свыше 91 тысячи фашистских солдат и офицеров, а также 24 генерала. 

Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года.

Фото музея-заповедника «Сталинградская битва»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.01.2024 20:15
Общество 26.01.2024 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 19:21
Общество 26.01.2024 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 18:27
Общество 26.01.2024 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 15:49
Общество 26.01.2024 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 15:00
Общество 26.01.2024 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 14:26
Общество 26.01.2024 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 13:43
Общество 26.01.2024 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 11:05
Общество 26.01.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 08:07
Общество 26.01.2024 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 06:50
Общество 26.01.2024 06:50
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 21:58
Общество 25.01.2024 21:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 21:57
Общество 25.01.2024 21:57
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 21:00
Общество 25.01.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 20:17
Общество 25.01.2024 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 19:36
Общество 25.01.2024 19:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:27
Выросло число погибших в ДТП с «УАЗом» железнодорожников под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:02
В Волгограде 31 января семь раз пленят фельдмаршала ПаулюсаСмотреть фотографии
20:43
«Угрожают конфисковать и сжечь»: немецкая таможня не пускает на выставку во Франкфурте световые фигуры из ВолгоградаСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде врачи два месяца боролись за 800-граммовую девочку и спасли ееСмотреть фотографии
19:49
На территории агрофирмы автобус насмерть придавил водителяСмотреть фотографии
19:21
Ледяной плен. Волгоградские дворы обросли непроходимыми торосамиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:42
Владимир Путин: атомный ледокол «Сталинград» заложат в 2025 годуСмотреть фотографии
18:27
«Всегда в первых рядах»: семье командира ВДВ Андрея Кондрашкина передали «Золотую Звезду»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:54
Волгоградские силовики сошлись в схватке на чемпионате «Динамо»Смотреть фотографии
17:17
Тело задушенного волгоградца месяц пролежало на пляже хутора БобрыСмотреть фотографии
16:16
Волгоградцы сняли на видео драку покупателей в аптеке на ул. ТитоваСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде ищут близких задыхавшейся в маршрутке молодой девушкиСмотреть фотографии
15:41
«Магнит» судится с мэрией Волгограда из-за резко подорожавшей земли под магазинамиСмотреть фотографии
15:00
Волгоградские хирурги разработали новый метод лечения пациентов с сепсисомСмотреть фотографии
14:26
Стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли 26 января в станице КлетскойСмотреть фотографии
13:53
Волгоградская судья Юлия Юдина получила замечание после проверки ККС регионаСмотреть фотографии
13:43
Представители Волгоградской области в Москве заказали ремонт иномарокСмотреть фотографии
12:16
Под Волгоградом водитель легковушки погиб в ДТП с «УАЗом» железнодорожниковСмотреть фотографии
11:59
Пьяный краснодарец в Волгограде лягнул в живот сотрудницу МВДСмотреть фотографии
11:46
Под Волгоградом внук до смерти избил бабушку из-за наследстваСмотреть фотографии
11:29
Центральный рынок и межрайонное БТИ в Волгограде преобразуют из МУП в ОООСмотреть фотографии
11:24
Волгоградцам назвали крайний срок уплаты налога на сверхприбыльСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде отмечает 65-летие флагман алюминиевой промышленностиСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцев обманули фейками о штрафах за превышение средней скоростиСмотреть фотографии
10:48
Более 18 тысяч жителей Волгоградской области получили доступ к 4G МегаФонаСмотреть фотографии
10:22
Под Волгоградом водитель трактора заплатил 96 тысяч после ДТП с поездомСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде мужчина скончался в ожидании электричкиСмотреть фотографии
10:00
В Волжском под окнами многоэтажки нашли тело пенсионеркиСмотреть фотографии
09:59
В России Совфед продолжит доработку правовой защиты бойцов СВОСмотреть фотографии
09:18
Из горящей 9-этажки в Волгограде спасли 20 жильцов с котами и детьми: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 