



В Волгограде хирург клинической больницы №5 разработала новый метод лечения пациентов с абдоминальным сепсисом. По информации медиков, методика может применяться в любом хирургическом стационаре – достаточно лишь иметь расходный материал и необходимое оборудование.

Авторы разработки, сообщает ИА «Высота 102», – ученые ВолгГМУ: к.м.н., доцент, руководитель проекта, врач-хирург больницы №5 Татьяна Дербенцева и д.м.н., профессор Сергей Маскин. Сегодня, 26 января, они сообщили о завершении научно-практической работы «Эффективность и безопасность технологии NPWT при лечении пациентов с абдоминальным сепсисом».





Новый метод уже апробирован и внедрен в двух медицинских учреждениях Волгограда – больницах №25 и №12. Необходимое оборудование также уже поступило в арсенал хирургов клинической больницы №5, – рассказали информагентству в лечебном учреждении.

– NPWT инновационный метод лечения ран отрицательным давлением – один из современных методов этапного лечения распространенного перитонита, абдоминального сепсиса и септического шока в рамках стратегии контроля источника перитонита «source control» и контроля повреждений «damage control», – объяснила руководитель научно-исследовательского проекта Татьяна Дербенцева. – Технология NPWT эффективна в борьбе с нарушенной физиологией критических заболеваний, когда не существует других предполагаемых вариантов. Преимуществами открытого метода хирургического лечения перитонита на основе NPWT является своевременная диагностика и коррекция осложнений, прямой доступ к брюшной полости для проведения повторных операций, а также возможность профилактики и лечения абдоминального компартмент-синдрома.

Специалисты пятой больницы добавляют, что полученные хирургами первые результаты применения метода уже позволяют говорить о снижении послеоперационных осложнений и летальности.





Научно-исследовательская работа проводилась по заданию администрации Волгоградской области в рамках государственного научного гранта. Ученые обещают продолжить исследование в этом направлении.

Фото: архив ИА «Высота 102», Клиническая больница № 5 / VK.com