Общество

Волгоградские хирурги разработали новый метод лечения пациентов с сепсисом

Общество 26.01.2024 15:00
0
26.01.2024 15:00


В Волгограде хирург клинической больницы №5 разработала новый метод лечения пациентов с абдоминальным сепсисом. По информации медиков, методика может применяться в любом хирургическом стационаре – достаточно лишь иметь расходный материал и необходимое оборудование.  

Авторы разработки, сообщает ИА «Высота 102», – ученые ВолгГМУ: к.м.н., доцент, руководитель проекта, врач-хирург больницы №5 Татьяна Дербенцева и д.м.н., профессор Сергей Маскин. Сегодня, 26 января, они сообщили о завершении научно-практической работы «Эффективность и безопасность технологии NPWT при лечении пациентов с абдоминальным сепсисом».  


Новый метод уже апробирован и внедрен в двух медицинских учреждениях Волгограда – больницах №25 и №12. Необходимое оборудование также уже поступило в арсенал хирургов клинической больницы №5, – рассказали информагентству в лечебном учреждении.  

NPWT инновационный метод лечения ран отрицательным давлением – один из современных методов этапного лечения распространенного перитонита, абдоминального сепсиса и септического шока в рамках стратегии контроля источника перитонита «source control» и контроля повреждений «damage control», – объяснила руководитель научно-исследовательского проекта Татьяна Дербенцева. – Технология NPWT эффективна в борьбе с нарушенной физиологией критических заболеваний, когда не существует других предполагаемых вариантов. Преимуществами открытого метода хирургического лечения перитонита на основе NPWT является своевременная диагностика и коррекция осложнений, прямой доступ к брюшной полости для проведения повторных операций, а также возможность профилактики и лечения абдоминального компартмент-синдрома.

Специалисты пятой больницы добавляют, что полученные хирургами первые результаты применения метода уже позволяют говорить о снижении послеоперационных осложнений и летальности.


Научно-исследовательская работа проводилась по заданию администрации Волгоградской области в рамках государственного научного гранта. Ученые обещают продолжить исследование в этом направлении.

Фото: архив ИА «Высота 102», Клиническая больница № 5 / VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.01.2024 15:49
Общество 26.01.2024 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 14:26
Общество 26.01.2024 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 13:43
Общество 26.01.2024 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 11:05
Общество 26.01.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 08:07
Общество 26.01.2024 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 06:50
Общество 26.01.2024 06:50
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 21:58
Общество 25.01.2024 21:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 21:57
Общество 25.01.2024 21:57
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 21:00
Общество 25.01.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 20:17
Общество 25.01.2024 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 19:36
Общество 25.01.2024 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 18:01
Общество 25.01.2024 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 17:31
Общество 25.01.2024 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 17:19
Общество 25.01.2024 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 16:28
Общество 25.01.2024 16:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:16
Волгоградцы сняли на видео драку покупателей в аптеке на ул. ТитоваСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде ищут близких задыхавшейся в маршрутке молодой девушкиСмотреть фотографии
15:41
«Магнит» судится с мэрией Волгограда из-за резко подорожавшей земли под магазинамиСмотреть фотографии
15:00
Волгоградские хирурги разработали новый метод лечения пациентов с сепсисомСмотреть фотографии
14:26
Стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли 26 января в станице КлетскойСмотреть фотографии
13:53
Волгоградская судья Юлия Юдина получила замечание после проверки ККС регионаСмотреть фотографии
13:43
Представители Волгоградской области в Москве заказали ремонт иномарокСмотреть фотографии
12:16
Под Волгоградом водитель легковушки погиб в ДТП с «УАЗом» железнодорожниковСмотреть фотографии
11:59
Пьяный краснодарец в Волгограде лягнул в живот сотрудницу МВДСмотреть фотографии
11:46
Под Волгоградом внук до смерти избил бабушку из-за наследстваСмотреть фотографии
11:29
Центральный рынок и межрайонное БТИ в Волгограде преобразуют из МУП в ОООСмотреть фотографии
11:24
Волгоградцам назвали крайний срок уплаты налога на сверхприбыльСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде отмечает 65-летие флагман алюминиевой промышленностиСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцев обманули фейками о штрафах за превышение средней скоростиСмотреть фотографии
10:48
Более 18 тысяч жителей Волгоградской области получили доступ к 4G МегаФонаСмотреть фотографии
10:22
Под Волгоградом водитель трактора заплатил 96 тысяч после ДТП с поездомСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде мужчина скончался в ожидании электричкиСмотреть фотографии
10:00
В Волжском под окнами многоэтажки нашли тело пенсионеркиСмотреть фотографии
09:59
В России Совфед продолжит доработку правовой защиты бойцов СВОСмотреть фотографии
09:18
Из горящей 9-этажки в Волгограде спасли 20 жильцов с котами и детьми: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:27
«Динамо-Синара» переиграло «Астраханочку» в четвертьфинале Кубка РоссииСмотреть фотографии
08:19
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в топ-3 лучших дебетовых карт 2023 годаСмотреть фотографии
08:07
Под Волгоградом продавцов ненужного товара обязали вернуть пенсионерке более 50 тысячСмотреть фотографии
06:50
В Волгоградской области не могут найти самолет для облета рек перед паводкомСмотреть фотографии
21:58
Военкор Сладков искал в Волгограде укрытия от бомб и изучал историюСмотреть фотографии
21:57
Больше половины волгоградских студентов учатся в вузах за деньгиСмотреть фотографии
21:00
СК озвучил первые итоги расследования крушения Ил-76 под БелгородомСмотреть фотографии
20:17
Бешенство обнаружили сразу в трех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:36
«Один баллон Леша вытащил сам»: соседи рассказали подробности взрыва газа в доме волгоградцевСмотреть фотографии
19:13
В крушении Ил-76 погиб потомственный летчик из Саратовской областиСмотреть фотографии
 