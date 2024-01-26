Представители Волгоградской области в Москве заказали ремонт иномарок





Представительство Волгоградской области в Москве планирует заключить контракт на ремонт служебных автомобилей. Как стало известно ИА «Высота 102», в прошлом году месяц обслуживания одной представительской иномарки обходился в сумму чуть более четырех тысяч рублей. Однако средства на текущий год закладываются и на случай форс-мажорных событий.

Согласно условиям конкурса, будущий подрядчик должен будет проводить технический осмотр и оперативно устранять неисправности Kia и Toyota, принадлежащих представительству. Главное условие – автосервис должен располагаться в радиусе 10 километров от Мамоновского переулка в Москве, где находится госорган.

В представительстве, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментарием по поводу закупки, подтвердили намерение заключить контракт на сумму 1 500 000 рублей, пояснив при этом, что большая часть средств – своеобразная «подушка безопасности».

– Поскольку заранее невозможно спрогнозировать объем услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, представительство отыгрывает электронный аукцион с неопределенным объемом товаров, работ, услуг с максимальной ценой контракта 1 500 000 рублей, – пояснили в госоргане.

В пример в представительстве привели минувший 2023 год, когда с победителем конкурса также был заключен контракт на сумму в полтора миллиона.

– По факту в 2023 году на техническое обслуживание и ремонт автомобилей было потрачено лишь 293 956, 37 рублей из 1 500 000, на которые был заключен контракт, – напомнили информагентству.

Напомним, что автопарк Представительства Волгоградской области в городе Москве насчитывает шесть автомобилей. Таким образом, если принимать во внимание приведенные в ответе на запрос суммы, ремонт одного автомобиля ежегодно обходится бюджету Волгоградской области в 48 992,72 рублей, или 4082 рублей в месяц.

Ранее информагентство сообщало о другом конкурсе представительства – на оказание услуг по парковке в центре Москвы. Тогда же сообщалось, что волгоградские представители в целях экономии согласны на скромные варианты.