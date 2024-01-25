Экономика

68% жителей ЮФО считают, что китайский автопром переориентировался на Россию

Экономика 25.01.2024 11:11
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25.01.2024 11:11


Большинство опрошенных* ВТБ и «Открытие Авто» россиян достаточно высоко оценивают качество автомобилей из КНР и уверены, что китайский автопром переориентировался на Россию в последние два года. В то же время около 40% респондентов заявили, что хотели бы более разнообразного выбора таких авто.
В ходе опроса примерно 29% жителей ЮФО отметили широкий модельный ряд представленных в России китайских автомобилей, 19% - тот факт, что на ответственный рынок новинки из КНР выходят первыми, 20% - первенство нашей страны в мире по объемам импорта таких машин.  26% считают, что переориентации китайского автопрома на Россию не произошло, и Китай просто занял еще один рынок сбыта. 
67% в целом считают китайские автомобили, продающиеся в России, качественными: по мнению 21%, качество китайских машин значительно выросло на фоне конкуренции, 16% полагают, что машины из этой страны хороши, но не по всем маркам, 16% - преимущественно качественными, но не по всем характеристикам – «пока есть, куда расти». 14% и вовсе считают, что «китайцы» перегнали по ряду параметров ушедшие бренды (мнение 19% самых молодых автолюбителей в возрасте 18-25 лет и 8% автомобилистов старше 55 лет). При этом почти четверть респондентов (25%) отмечают, что китайским машинам еще далеко до западных, японских и корейских брендов. 
Большинство российских автолюбителей в целом удовлетворены выбором китайских автомобилей. 38% отметили, что выбор есть, но хотелось бы расширить. 40% считают, что выбор большой, ведь к нам привозят много разных моделей сразу после премьеры. Противоположной точки зрения придерживаются 23%: по их мнению, выбор может быть в разы богаче, нам привозят не всё. 
-Сегодня россияне действительно все чаще воспринимают китайские автомобили как достойный вариант для покупки, а две трети россиян считают китайские марки хорошей заменой ушедших брендов.  Эту тенденцию мы видим как по общему росту продаж китайских марок на российском авторынке, так и по росту их доли в кредитных выдачах банков. По итогам прошлого года более половины выдач в денежном эквиваленте пришлось на китайские автомобили. Чаще всего в кредит брали новые автомобили из КНР марок Haval, Сhery, Geely, Changan и Jetour, - отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.
-За прошедший год спрос россиян на автомобили из КНР увеличился в разы. По итогам 2023 года на китайские бренды банк выдавал уже почти 6 из 10 кредитов на новые машины. Драйвером роста выступило не только фактически отсутствие альтернативного предложения на первичном рынке, но и органический рост интереса к таким машинам. Проще говоря, российские автолюбители стали лучше относиться к авто из Китая. Немаловажный фактор при выборе транспорта из КНР - развитые дилерские сети и доступные запасные части, -  прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.
*Опрос проведен среди 1457 респондентов, автовладельцев или желающих приобрести авто, в возрасте 18-65 лет во всех федеральных округах по репрезентативной выборке.
Фото ИА Высота 102

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