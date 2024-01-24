Общество

В ФНС волгоградцам напомнили о последнем дне для подачи отчетов и деклараций

Общество 24.01.2024 18:04
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24.01.2024 18:04


У жителей Волгоградской области остались всего сутки для того чтобы представить в налоговые органы отчеты и декларации. По информации Управления ФНС России по Волгоградской области, в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ организациям и индивидуальным предпринимателям сделать это нужно не позднее 25 января 2024 года.

Тем, кто не успел обратиться в налоговую ранее, до 25 января необходимо представить: 

  • декларацию по налогу на сверхприбыль;
  • расчет по страховым взносам за 2023 г.;
  • декларацию по НДС за 4 квартал 2023 г.;
  • отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в 4 квартале 2023 г.;
  • декларацию в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 8 ст. 346.13 НК РФ) в декабре 2023 г.;
  • декларацию в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя по ЕСХН (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 9 ст. 346.3 НК РФ) в декабре 2023 г.;
  • декларацию по НДПИ за декабрь 2023 г.;
  • декларацию по водному налогу за 4 квартал 2023 г.;
  • декларацию по акцизам за декабрь 2023 года.

Кроме того, не позднее 25 января 2024 года представляются уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов и страховых взносов в отношении НДФЛ, удержанного за период с 1 января по 22 января 2024 года. В качестве отчетного периода нужно указать значение «21/01». Далее, не позднее 5 февраля 2024 года (так как 3 февраля – выходной день) необходимо представить уведомление с кодом отчетного периода «21/11» и отражением суммы НДФЛ за период с 23 по 31 января 2024 года, – напоминают в волгоградском УФНС. – По страховым взносам за декабрь 2023 года (период с 01.12.2023 по 29.12.2023) в январе 2024 года по сроку 25 января уведомление не предоставляется, так как срок представления расчета по страховым взносам и уведомления совпадают.

Напомним, что с 1 января 2024 года исключена возможность применения платежных поручений в качестве уведомлений об исчисленных суммах налогов и взносов. Для распределения единого налогового платежа по платежам с авансовой системой расчетов юридические лица и индивидуальные предприниматели должны представлять в обязательном порядке уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов.

Организации представляют уведомления в налоговый орган по месту нахождения, индивидуальные предприниматели – по месту регистрации. Форма уведомления и порядок его заполнения утверждены приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8-/1047@, – обращают внимание волгоградцев в УФНС.  Здесь также напоминают, что отсутствие уведомлений не позволит налоговым органам распределить деньги в бюджет, что может привести в дальнейшем к начислению пени.

Подробная информация о порядке представления и заполнения уведомления об исчисленных суммах размещена в разделе «Налогообложение в Российской Федерации» - «Задолженность» на сайте ФНС России.

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