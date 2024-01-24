Общество

Волгоградский полицейский на трассе помог потерявшему колесо москвичу

Общество 24.01.2024 19:58
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24.01.2024 19:58


Сотрудник Госавтоинспекции помог в Волгоградской области жителю Москвы, который оказался зимой на трассе в сложной ситуации, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина вместе с супругой возвращался в столицу на иномарке с прицепом.

На 779 км трассы Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области у прицепа оторвалось колесо. Произошло это на дорожном спуске в узкой части трассы, оснащенной тросовым ограждением, что привело к образованию затора на данном участке.

Вынужденная остановка произошла еще и в плохую погоду - был порывистый ветер и шел снег с дождем.

Выручил автомобилиста сотрудник областной Госавтоинспекции Дмитрий Быстров, который проезжал мимо. Он предложил жителю столицы свою помощь, довез его до Михайловки, где тот смог купить запчасти для ремонта колеса. Потом автоинспектор помог установить колесо к прицепу, чтобы семья продолжила движение.

Дорожное происшествие случилось еще 24 декабря 2023 года. Житель Москвы, вернувшись домой, написал обращение в ГУ МВД России по региону, в котором поблагодарил сотрудника за оказанную помощь.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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