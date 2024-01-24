Общество

Архитекторы придумали новый облик проспекту Металлургов в Волгограде

Общество 24.01.2024 13:44
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24.01.2024 13:44


Проспект Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда ждет обновление уже в текущем году. Как сообщили V102.RU в городской администрации, это общественное пространство приведут в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Архитекторы Центра «ВЯЗ» уже разработали концепцию нового проспекта Металлургов, который включает территории по обе стороны трамвайных путей.

- Концепция, разработанная Центром «ВЯЗ», предусматривает создание зон активностей с детскими площадками и уличными тренажерами. Также запланирована обустройство фонтана и места для тихого отдыха, - сообщили в мэрии. - Архитекторы сохранили ортогональную планировочную структуру, дополнив ее тропиночной сетью в зеленой зоне, где отмечаются пешеходные потоки, но отсутствует покрытие.

Авторы считают, что так проспект станет более удобным для горожан, так как здесь появятся новые живописные перспективы и маршруты.

Предусмотрено также обновление твердого покрытия, установка нового освещения и поливочной системы. Зеленую зону украсят липа, робиния, клен, береза и другие деревья и кустарники. 

В мэрии отметили, что территория проспекта Металлургов не обновлялась с советских времен.

Фото: администрация Волгограда

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