



В Волгоградской области жительницу Клетского района приговорили к 40 часам обязательных работ за то, что она отказалась контактировать с инспектором ГИБДД. Женщина заблокировалась в собственной машине 2 января, когда сотрудник полиции остановил ее на дороге.

Так, в частности, судом установлено, на второй день после Нового года 41-летняя Оксана В. села за руль в состоянии, которое сотрудник ГИБДД расценил как схожее с состоянием опьянения. При этом она ответила отказом на законное требование сотрудника полиции предъявить документы, подтверждающие право управления транспортным средством и закрыла все двери, чтобы страж порядка не смог проникнуть в салон.

– Женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов, – сообщили ИА «Высота 102» в районном суде. Где именно непослушная водитель будет отрабатывать наказание, определят судебные приставы.

– Кроме того, в производстве мирового судьи судебного участка № 23 Клетского судебного района Волгоградской области находится материал о привлечении Оксаны В. к административной ответственности по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ – управление траспортным средством без водительских прав. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, – сообщают в суде.