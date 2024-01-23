Общество

Нормальный транспорт и освещение. Бочаров озвучил планы по развитию Волжского

Общество 23.01.2024 12:24
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23.01.2024 12:24


В ходе рабочей поездки в Волжский губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подвел промежуточные итоги комплексной совместной работы и поставил новые задачи.

Глава региона отметил, что комплексная программа развития города-спутника с момента ее утверждения в канун 65-летия Волжского и до настоящего времени остается самой масштабной программой развития муниципальных образований региона. 

Бочаров выразил благодарность всем, кто принимал и принимает участие в ее реализации.

— Город Волжский в регионе объективно является одним из лидеров по бюджетной инвестиционной поддержке, — отметил губернатор, приведя конкретные цифры. — Так, на развитие инфраструктуры и социальной сферы Волжского уже направлены 17,6 миллиарда рублей из запланированных на реализацию программы порядка 22 миллиардов. И такую динамику мы будем стараться сохранять, учитывая, что сегодня на территории Волжского готовится к реализации и реализуется целый ряд масштабных инвестпроектов, значимых не только для Волгоградской области, но и для всей нашей страны. В их числе один из основных, якорных проектов в промышленности России — создание Всероссийского центра нержавеющих и специальных сталей, одной из площадок которого становится город Волжский.

К слову, формирование отдельной программы по развитию Волжского в отдельную задачу выделил сам губернатор. В период с 2019 по 2021 годы на ее реализацию ушло 9,6 миллиарда рублей. В 2022-м стартовал очередной трехлетний этап, включающий в себя еще 120 мероприятий с завершением в 2024 году и общим объемом финансирования в 12,3 миллиарда рублей. Волжский действительно меняется и с этим сложно спорить. Волжане помнят грандиозную реконструкцию путепровода через Волжскую ГЭС. Также в городе-спутнике обновили еще около 135 объектов дорожной инфраструктуры. 

С нуля возведены четыре детсада и школа-тысячник, построена новая инфекционная клиника. Модернизируют и  больницу имени Фишера, где появится опорный центр оказания экстренной помощи для жителей Волжского и всего Заволжья. Ход работ в одном из корпусов медучреждения сегодня лично проинспектировал губернатор. В Волжском не останавливается работа по приведению в порядок и других объектов здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта. Продолжается благоустройство территорий, модернизируется сфера ЖКХ. 

На стадии проектирования находится спортивно-досуговый туристический кластер на базе стадиона имени Логинова, а также комплекс ГТС для дополнительного обводнения Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы.

В своей речи в ходе итогового совещания Бочаров отметил, что необходимо «выполнить в полном объеме начатую программу развития Волжского», но при этом подумать и над вопросами, которые потребуют дополнительного внимания в будущем. 

— Для нас очень важно, чтобы те проекты, которые реализуются и реализованы, становились отправной точкой для дальнейшего развития Волжского. Мы с вами не имеем права останавливаться, мы должны думать, что необходимо сделать, чтобы повышать качество жизни людей, и определять приоритеты, — подчеркнул Андрей Бочаров, поблагодарив президента России за поддержку в реализации масштабных инфраструктурных проектов.

По итогу совещания в плановом периоде необходимо:  

  • обновить транспорт и транспортную инфраструктуру Волжского с переводом техники на экологически чистые виды топлива,
  • эффективно интегрировать транспортно-пассажирские потоки Волжского и Волгограда,
  • увеличить энергетические мощности, без которых говорить о будущем развитии Волжского будет проблематично, 
  • обновить городские системы ЖКХ и жизнеобеспечения,
  • развивать медицину и социальную сферу,
  • организовать цивилизованную ярмарочную и нестационарную торговлю,
  • продолжить дальнейшее приведение в порядок внутриквартальных проездов,
  • завершить реконструкцию систем наружного освещения города,
  • сформировать современный узнаваемый облик Волжского, как центра всего Заволжья.

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