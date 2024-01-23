На Украине погиб 33-летний ветеран Сирии из Волгоградской области

В ходе специальной военной операции погиб 33-летний старший сержант контрактной службы Федор Рычков из Волгоградской области, сообщает V102.RU.

— Мы гордимся мужеством Федора Николаевича и будем всегда помнить о его героизме и смелости духа, — рассказали в администрации Антиповского сельского поселения. — Администрация и все жители выражают глубокие соболезнования родным и близким героя.

Уточняется, что военный погиб при выполнении боевой задачи 18 декабря 2023 года. Выпускник Антиповской школы окончил Жирновский нефтяной колледж, а после связал свою жизнь с армией.

Известно, что отслужив «срочку», наш земляк остался на контракт в 28-й бригаде РХБЗ. Принимал участие в сирийской кампании. Участник боевых действий неоднократно отмечался за личное мужество и отвагу наградами.

— В августе 2023-го его назначили на должность командира огнеметного отделения группы спецназначения 195-го отдельного отряда РХБЗ, — уточнили в администрации поселения. — Федор Николаевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг.

Церемония прощания пройдет 27 января в Камышине по адресу: 5-й микрорайон, дом 13. Начало в 10.00. В 11.00 прощание продолжится по адресу: село Антиповка, улица Центральная, 22. На поминальный обед желающих доставит автобус от кладбища до сельского дома культуры по улице Дружбы, 58.

Фото и коллаж: администрация Антиповского сельского поселения, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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