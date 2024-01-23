В Волгоградской области проводили в последний путь бойца СВО

В Волгоградской области накануне проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации Дениса Бараниченко, сообщает V102.RU.
— Денис Владимирович погиб, защищая нашу Родину от украинских неофашистов, — заявил в своем Telegram глава Котовского района Сергей Чумаков. — Администрация выражает соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам Дениса! Вечная память герою!
Глава уточнил, что наш земляк посмертно награжден орденом Мужества. Известно, что погибшему было всего 26 лет.
Фото и коллаж: Сергей Чумаков / t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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