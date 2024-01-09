В ходе специальной военной операции погиб 25-летний уроженец Палласовского района Волгоградской области Ментай Габдушев. С военнослужащим накануне простились в поселке Путь Ильича.

— Ментай получил серьезное осколочное ранение на боевом выходе. За его жизнь боролись медики военного госпиталя в Санкт-Петербурге. К сожалению, он не смог перенести очередную операцию. 23 января племяннику должно было исполниться 26 лет, — рассказал представитель казахской общины Волгоградской области Айбулат Ахметов.

По его словам, Ментай связал свою жизнь с армией, заключив контракт во Владикавказе после прохождения срочной службы. До начала спецоперации участвовал в военной операции в Сирийской Арабской Республике, выезжал в командировки на Северный Кавказ. Удостоен медалей «Участник контртеррористической операции на Кавказе», «За ратную доблесть», «За службу на Северном Кавказе», медали МО РФ «Участнику военной операции в Сирии».

— На похоронах представитель военкомата сообщил, что Ментай посмертно представлен к государственной награде, — сообщил дядя погибшего бойца.

В ходе спецоперации военнослужащий проявил мужество и самоотверженность, до конца выполнив воинский долг и не отступив от присяги. Известно, что у погибшего осталась большая семья: братья, родители, сестра и беременная супруга.

Фото и коллаж: личный архив Айбулата Ахметова, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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