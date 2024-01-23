В Волгограде реклама медицинской клиники, которая использовала для продвижения услуг интимного омоложения образ в виде зажатой между двумя ладонями розы, признала непристойной. Как сообщили V102.RU в Волгоградском УФАС, на провокационную наружную рекламу пожаловался местный житель. Он обратился в антимонопольное ведомство с жалобой.

Волгоградское УФАС в ходе проверки выявило нарушение рекламного законодательства, так как в контексте содержания рекламы образ вызывал явные ассоциации с органами женского тела, которые не приемлемы для показа на всеобщее обозрение.

- Реклама была признана ненадлежащей, нарушающей требования ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе (использование непристойного образа), - сообщили в ведомстве.

Медклиника сразу после получения определения о возбуждении дела демонтировала свою наружную рекламу, поэтому решение вынесено без предписания о прекращении распространения ненадлежащей рекламы.

В отношении рекламодателя дело передано для возбуждения административного производства по ч. 1. ст. 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе). За данное нарушение физическим лицам грозит штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 до 20 тыс. рублей, для юридических - от 100 до 500 тыс. рублей.