В Волгоградской области простились с погибшим в СВО Максимом Кондрашовым

В Волгоградской области накануне проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации Максима Кондрашова, сообщает V102.RU.

— Наш земляк Максим Геннадьевич погиб 10 января 2024 года при выполнении боевых задач, — рассказали информагентству в администрации Котельниковского района. — С военнослужащим пришли проститься близкие ему люди, друзья и все неравнодушные жители.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о гибели в зоне спецоперации 36-летнего жителя Новоаннинского Волгоградской области Максима Белова. Воспитанник Серафимовичского детдома скончался от ранений 12 января.

Фото и коллаж: администрация Котельниковского района, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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