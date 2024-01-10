В Волгоградской области простились с погибшим на Украине военным

В Волгоградской области сегодня, 10 января, проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации Виктора Косова, сообщает V102.RU со ссылкой на главу Котовского района Сергея Чумакова.

— Простились с Виктором Александровичем Косовым, защищавшим свою Родину и выполнив до конца свой воинский долг. Вечная память герою! — написал в своем Telegram районный глава.

Со слов Чумакова, наш земляк погиб 24 декабря 2023 года. Прощание прошло в селе Сосновка Бурлукского сельского поселения. Известно, что в зоне СВО военнослужащий носил позывной «Космос».

Фото: Сергей Чумаков / t.me

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