В Волгоградской области в ближайшие сутки ждут метель и мороз до -25º

Синоптики обещают волгоградцам в ближайшие 24 часа испытание морозом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, ночью температура упадет до -25 градусов.

— Ночью и утром 23 января в регионе осадки маловероятны. В ночные и утренние часы в отдельных районах опустится туман, возможны гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица и поземок. Днем ветер южного направления со скоростью 5-10 м/с. В ночные часы -10...-15º, при прояснениях температура упадет до -20...-25º, после обеда составит -5...-10º, местами до -12º, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре.

В Волгограде к 23 января установится облачная с прояснениями погода. Осадки маловероятны. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер южный 5-10 м/с. Ночью по городу -17...-19º, в дневные часы до -7...-9º.

Фото: архив ИА «Высота 102»