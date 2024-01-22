Общество

В Волгоградской области в ближайшие сутки ждут метель и мороз до -25º

Общество 22.01.2024 21:25
0
22.01.2024 21:25


Синоптики обещают волгоградцам в ближайшие 24 часа испытание морозом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, ночью температура упадет до -25 градусов.    

— Ночью и утром 23 января в регионе осадки маловероятны. В ночные и утренние часы в отдельных районах опустится туман, возможны гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица и поземок. Днем ветер южного направления со скоростью 5-10 м/с. В ночные часы -10...-15º, при прояснениях температура упадет до -20...-25º, после обеда составит -5...-10º, местами до -12º, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре.

В Волгограде к 23 января установится облачная с прояснениями погода. Осадки маловероятны. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер южный 5-10 м/с. Ночью по городу -17...-19º, в дневные часы до -7...-9º. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.01.2024 19:32
Общество 22.01.2024 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 19:02
Общество 22.01.2024 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 16:39
Общество 22.01.2024 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 16:17
Общество 22.01.2024 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 15:56
Общество 22.01.2024 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 15:12
Общество 22.01.2024 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 14:33
Общество 22.01.2024 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 13:59
Общество 22.01.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 13:39
Общество 22.01.2024 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 13:12
Общество 22.01.2024 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 12:14
Общество 22.01.2024 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 11:44
Общество 22.01.2024 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.01.2024 11:34
Общество 22.01.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 11:16
Общество 22.01.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 10:43
Общество 22.01.2024 10:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
В Волгоградской области в ближайшие сутки ждут метель и мороз до -25ºСмотреть фотографии
21:02
В Волгоградской области у школы грузовик снес 8-летнюю девочкуСмотреть фотографии
20:10
В суде Волжского допросят обвиняемого в гибели ребенка ГазарянаСмотреть фотографии
19:32
Волгоградцам, пережившим блокаду Ленинграда, перечислили по 50 тысячСмотреть фотографии
19:02
Лишившийся ноги волгоградец из «Шторм Z» заявил об отсутствии выплатСмотреть фотографии
18:51
В Волгограде бывшего зека осудили за насилие над 8-летней девочкойСмотреть фотографии
18:42
Камышинская ТЭЦ избежала банкротстваСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде вынесли приговор за гибель пассажира моторной лодкиСмотреть фотографии
16:39
Эффект «Бумеранга». Волгоградка отсудила деньги у УК за потраченные нервыСмотреть фотографии
16:17
Замерзавшим в январе волгоградцам пересчитают плату за теплоСмотреть фотографии
15:56
Турфирма вернет волгоградке около 200 тысяч за сорванный отдых в ЕгиптеСмотреть фотографии
15:12
«Вернуть без разговоров»: кандидат в президенты РФ потребовал переименовать Волгоград в СталинградСмотреть фотографии
14:33
В Волгоградской области наметили планы по призыву на 2024 годСмотреть фотографии
13:59
День трезвости объявят в Волгоградской области 25 январяСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области простились с погибшим в СВО Максимом КондрашовымСмотреть фотографии
13:12
Жителей юга Волгограда пугают маньяком с ножом у трамвайного кольцаСмотреть фотографии
12:35
Сын известного в Волгограде кикбоксера избежал колонии за избиение студентаСмотреть фотографии
12:24
В Камышине завоют сирены 24 январяСмотреть фотографии
12:18
ЕвроХим-ВолгаКалий укрепляет систему производственной безопасностиСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде признали высокую заболеваемость пневмониейСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде началось строительство Центра спортивных единоборствСмотреть фотографии
11:34
Ушел из жизни поэт и писатель из Волгоградской области Виктор РостокинСмотреть фотографии
11:21
СК спустя три месяца предъявил обвинение мачехе–изуверке из КотовоСмотреть фотографии
11:16
В Волгоградской области почтили память жертв теракта в ДНРСмотреть фотографии
10:43
Прокурором Волжского назначен 40-летний Виталий ОрловСмотреть фотографии
10:32
Бастрыкин займется чиновниками Волгоградской области из-за потопа в поселке сиротСмотреть фотографии
10:05
Волгоградская область заняла 44 место в «криминальном» рейтинге регионовСмотреть фотографии
10:02
Под Волгоградом в ДТП с дорожным КАМАЗом погиб водитель микроавтобусаСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде почти месяц ищут пропавшего пенсионера в яркой курткеСмотреть фотографии
08:43
«Волжаночка» без заболевших лидеров завершила 6-й тур чемпионата России по волейболуСмотреть фотографии
 