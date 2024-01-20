



Стало известно о гибели на СВО 36-летнего жителя Новоаннинского Волгоградской области Максима Белова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Авангард», Максим скончался от полученных ранений 12 января. Буквально накануне он говорил по телефону с семьей, а на следующий день его не стало. Стало известно о гибели на СВО 36-летнего жителя Новоаннинского Волгоградской области Максима Белова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Авангард», Максим скончался от полученных ранений 12 января. Буквально накануне он говорил по телефону с семьей, а на следующий день его не стало.

Журналисты районной газеты узнали, что у Максима была непростая судьба. Когда ему было 4 года, у него умерла мама. Он попал в семью тети, но через некоторое время его определили в Серафимовичский детский дом. Максим закончил школу, отслужил в армии.Родные, друзья знали Максима как отзывчивого, доброго человека, готового прийти на выручку даже незнакомым людям. Всегда шутил, был открытым и бесхитростным, вспоминают они.В конце сентября 2022 года Максим вместе с другими земляками призвали по мобилизации. У старшего сержанта Максима Белова с позывным «Белый» остались жена, дети и сестра.Время прощания с героем пока не известно.