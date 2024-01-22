День трезвости объявят в Волгоградской области 25 января

Общество 22.01.2024 13:59
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22.01.2024 13:59
На всей территории Волгоградской области в Татьянин день, 25 января, будет запрещена продажа спиртных напитков. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на региональное законодательство.Напомним, 25 января отмечается День российского студенчества. Также запрет на продажу алкоголя действует 1 июня, в Международный день защиты детей, 27 июня, в День молодежи и 1 сентября – в День знаний.
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