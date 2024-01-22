Общество

День трезвости объявят в Волгоградской области 25 января

Общество 22.01.2024 13:59
0
22.01.2024 13:59


На всей территории Волгоградской области в Татьянин день, 25 января, будет запрещена продажа спиртных напитков. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на региональное законодательство.
Напомним, 25 января отмечается День российского студенчества. Также запрет на продажу алкоголя действует 1 июня, в Международный день защиты детей,  27 июня, в День молодежи и 1 сентября – в День знаний.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.01.2024 19:32
Общество 22.01.2024 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 19:02
Общество 22.01.2024 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 16:39
Общество 22.01.2024 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 16:17
Общество 22.01.2024 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 15:56
Общество 22.01.2024 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 15:12
Общество 22.01.2024 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 14:33
Общество 22.01.2024 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 13:39
Общество 22.01.2024 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 13:12
Общество 22.01.2024 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 12:14
Общество 22.01.2024 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 11:44
Общество 22.01.2024 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.01.2024 11:34
Общество 22.01.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 11:16
Общество 22.01.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 10:43
Общество 22.01.2024 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2024 10:05
Общество 22.01.2024 10:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:32
Волгоградцам, пережившим блокаду Ленинграда, перечислили по 50 тысячСмотреть фотографии
19:02
Лишившийся ноги волгоградец из «Шторм Z» заявил об отсутствии выплатСмотреть фотографии
18:51
В Волгограде бывшего зека осудили за насилие над 8-летней девочкойСмотреть фотографии
18:42
Камышинская ТЭЦ избежала банкротстваСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде вынесли приговор за гибель пассажира моторной лодкиСмотреть фотографии
16:39
Эффект «Бумеранга». Волгоградка отсудила деньги у УК за потраченные нервыСмотреть фотографии
16:17
Замерзавшим в январе волгоградцам пересчитают плату за теплоСмотреть фотографии
15:56
Турфирма вернет волгоградке около 200 тысяч за сорванный отдых в ЕгиптеСмотреть фотографии
15:12
«Вернуть без разговоров»: кандидат в президенты РФ потребовал переименовать Волгоград в СталинградСмотреть фотографии
14:33
В Волгоградской области наметили планы по призыву на 2024 годСмотреть фотографии
13:59
День трезвости объявят в Волгоградской области 25 январяСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области простились с погибшим в СВО Максимом КондрашовымСмотреть фотографии
13:12
Жителей юга Волгограда пугают маньяком с ножом у трамвайного кольцаСмотреть фотографии
12:35
Сын известного в Волгограде кикбоксера избежал колонии за избиение студентаСмотреть фотографии
12:24
В Камышине завоют сирены 24 январяСмотреть фотографии
12:18
ЕвроХим-ВолгаКалий укрепляет систему производственной безопасностиСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде признали высокую заболеваемость пневмониейСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде началось строительство Центра спортивных единоборствСмотреть фотографии
11:34
Ушел из жизни поэт и писатель из Волгоградской области Виктор РостокинСмотреть фотографии
11:21
СК спустя три месяца предъявил обвинение мачехе–изуверке из КотовоСмотреть фотографии
11:16
В Волгоградской области почтили память жертв теракта в ДНРСмотреть фотографии
10:43
Прокурором Волжского назначен 40-летний Виталий ОрловСмотреть фотографии
10:32
Бастрыкин займется чиновниками Волгоградской области из-за потопа в поселке сиротСмотреть фотографии
10:05
Волгоградская область заняла 44 место в «криминальном» рейтинге регионовСмотреть фотографии
10:02
Под Волгоградом в ДТП с дорожным КАМАЗом погиб водитель микроавтобусаСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде почти месяц ищут пропавшего пенсионера в яркой курткеСмотреть фотографии
08:43
«Волжаночка» без заболевших лидеров завершила 6-й тур чемпионата России по волейболуСмотреть фотографии
08:16
Волгоградцев предупредили о магнитных бурях 22 и 23 январяСмотреть фотографии
07:52
В Волгоградской области нашли паразитов в семенах для воспроизводства лесовСмотреть фотографии
21:11
«Здесь даже солнце светит по-другому. Мирно»: акушер из Донецка рассказал, как решился на переезд в ВолгоградСмотреть фотографии
 