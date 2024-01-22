Общество

В Волгограде признали высокую заболеваемость пневмонией

Общество 22.01.2024 12:14
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22.01.2024 12:14


В Волгограде 22 января на оперативном совещании у губернатор региона озвучили информацию о заболеваемости в регионе сезонными инфекциями и внебольничными пневмониями. По информации чиновников, уровень заболеваемости пневмониями уже превысил средние многолетние значения. 

В целом, сообщил губернатор Волгоградской области, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная и контролируемая. 

Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями пока сохраняется на уровне ниже эпидемиологического порога, — сказал он.

При этом с середины текущего месяца отмечается прирост заболеваемости сезонными инфекциями, заболеваемость внебольничными пневмониями – на уровне выше среднемноголетних значений. Грипп выявлен у менее чем 1% пациентов.

Прививочная кампания от гриппа проведена в Волгоградской области в плановые сроки. Обеспечено перевыполнение норматива Минздрава России, установленного для Волгоградской области. Прививками от гриппа охвачено 57,2% жителей Волгоградской области, что выше среднемноголетних значений по региону, – отдельно отметил Андрей Бочаров. 

В настоящее время в регионе для оказания медицинской помощи пациентам с простудой, гриппом и COVID-19 подготовлены уже 411 коек. 

В случае осложнения ситуации мы готовы развернуть дополнительный коечный фонд в необходимом объеме, согласно этапности и плана работы по противодействию распространению инфекционных заболеваний на территории Волгоградской области, – сказал губернатор. 

Далее Андрей Бочаров озвучил главам муниципалитетов, профильным службам и санврачу ряд задач: 

 

  • продолжить мониторинг ситуации по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией.  Особое внимание обратить на ситуацию в группах повышенного риска заболеваемости — прежде всего, среди детей, беременных женщин, людей старшего возраста, специалистов образования, здравоохранения, социальной сферы и других;
  • обеспечить поддержание необходимого запаса лекарственных средств в аптечных и медицинских организациях, быть в готовности развернуть дополнительный коечный фонд;
  • обеспечить в образовательных организациях, в социальных учреждениях и учреждениях здравоохранения Волгоградской области комфортный температурный режим в помещениях и строгий входной контроль для общей оценки состояния здоровья людей;
  • соответствующим службам Волгоградской области, муниципальных образований обеспечить проверку и выполнение управляющими компаниями соблюдения теплового режима в подъездах и местах общего пользования;
  • продолжить соблюдение масочного режима в лечебных учреждениях Волгоградской области;
  • рекомендовать работодателям Волгоградской области обеспечить входной контроль сотрудников; а также на системной основе — обеспечение комфортного температурного режима в помещениях и проведение комплекса работ по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период;
  • продолжить профилактическую и информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам профилактики заболеваемости гриппом, простудными заболеваниями, коронавирусной инфекцией, раннего обращения за медицинской помощью и необходимости изоляции заболевших людей.

 

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