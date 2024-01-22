В Волгограде признали высокую заболеваемость пневмонией





В Волгограде 22 января на оперативном совещании у губернатор региона озвучили информацию о заболеваемости в регионе сезонными инфекциями и внебольничными пневмониями. По информации чиновников, уровень заболеваемости пневмониями уже превысил средние многолетние значения.

В целом, сообщил губернатор Волгоградской области, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная и контролируемая.

– Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями пока сохраняется на уровне ниже эпидемиологического порога, — сказал он.

При этом с середины текущего месяца отмечается прирост заболеваемости сезонными инфекциями, заболеваемость внебольничными пневмониями – на уровне выше среднемноголетних значений. Грипп выявлен у менее чем 1% пациентов.

– Прививочная кампания от гриппа проведена в Волгоградской области в плановые сроки. Обеспечено перевыполнение норматива Минздрава России, установленного для Волгоградской области. Прививками от гриппа охвачено 57,2% жителей Волгоградской области, что выше среднемноголетних значений по региону, – отдельно отметил Андрей Бочаров.

В настоящее время в регионе для оказания медицинской помощи пациентам с простудой, гриппом и COVID-19 подготовлены уже 411 коек.

– В случае осложнения ситуации мы готовы развернуть дополнительный коечный фонд в необходимом объеме, согласно этапности и плана работы по противодействию распространению инфекционных заболеваний на территории Волгоградской области, – сказал губернатор.

Далее Андрей Бочаров озвучил главам муниципалитетов, профильным службам и санврачу ряд задач: