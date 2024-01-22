В Камышине завоют сирены 24 января

Расследования 22.01.2024 12:24
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22.01.2024 12:24
24 января с 11.00 до 14.00 в Камышине включат систему оповещения. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа, это связано с проведением в городе учений с включением системы оповещения Камышинского водоканала.
Организатором учений стал комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области. Жителей просят не волноваться.
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