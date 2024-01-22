На 83-м году жизни скончался поэт и писатель Виктор Алексеевич Ростокин. Об этом сообщили V102.RU в волгоградском отделении Союза писателей, членом которого был Виктор Алексеевич.

Виктор Алексеевич родился за несколько дней до начала Великой Отечественной войны в хуторе Клейменовский Новоаннинского района Сталинградской области. Его отец погиб на фронте, а Виктор с ранних лет работал в колхозе. После окончания школы поступил в Литературный институт им. Горького, но с первого курса был призван на службу в ряды Советской Армии.

Потом работал в газете Еланского района, где начал писать стихи, лирические миниатюры, рассказы. Его произведения публиковались в «Литературной газете» и «Литературной России» Виктор Ростокин издал сборники стихов «Гроздья калины», «Дыхание поля», «Свет земли», «Клеверная стежка», «Звуки росы», «Потемнели березы России», «Мозоль на лбу», «Цветет и блаженствует зной» и другие. В 1994 году вышла книга повестей и рассказов - «Бешеный волк». Он также является автором прозы «Воскрешение сына», «Откровение блаженного».

Виктор Алексеевич с трепетом относился к окружающему миру и собирал необычные деревянные скульптуры, созданные самой природой.

Поэт и писатель жил в Еланском районе Волгоградской области, где его и похоронят. Прощание с Виктором Алексеевичем состоится 23 января, пояснили в волгоградском отделении Союза писателей.

