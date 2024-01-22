Волгоградцев предупредили о магнитных бурях 22 и 23 января

Общество 22.01.2024 08:16
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22.01.2024 08:16
Волгоградцы сегодня, 22 января, и завтра могут испытать на себе последствия магнитной бури. Как сообщает V102.RU со ссылкой на погодные ресурсы, мощность геоатак будет нарастать сегодня в течение всего дня и достигнет пика к 21-00 ч. К этому времени в регионе будет наблюдаться умеренная магнитная буря мощностью в 6 баллов.
Завтра, 23 января, пик геомагнитных возмущений придется на 9-00 ч.
Напомним, во время магнитных бурь из строя может выйти техника, а радио и телевидение работать с перебоями. Метеочувствительные люди сталкиваются с общим недомоганием.
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