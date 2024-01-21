Общество

В ЦПКиО Волгограда «кошатники» победили в снежной битве

Общество 21.01.2024 19:22
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21.01.2024 19:22


Сегодня, 21 января, в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде прошли соревнования по перетягиванию каната и броске мешка. Как сообщили V102.RU в ЦПКиО, полем для битвы стала площадка возле снежных горок. Команды возглавили кот Зефир и лиса Алиса.

- В честной борьбе победу одержала команда кота, однако призы от парка получили все участники битвы, - сообщили в ЦПКиО.


В настоящее время в парке для снежных забав открыты два склона. Там работают шесть снежных горок, которые за неделю посетили уже около 3 тысяч человек. 

Фото: ЦПКиО

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