В ЦПКиО Волгограда «кошатники» победили в снежной битве

Сегодня, 21 января, в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде прошли соревнования по перетягиванию каната и броске мешка. Как сообщили V102.RU в ЦПКиО, полем для битвы стала площадка возле снежных горок. Команды возглавили кот Зефир и лиса Алиса.

- В честной борьбе победу одержала команда кота, однако призы от парка получили все участники битвы, - сообщили в ЦПКиО.





В настоящее время в парке для снежных забав открыты два склона. Там работают шесть снежных горок, которые за неделю посетили уже около 3 тысяч человек.

Фото: ЦПКиО