В Котово третий раз чиновников затопило нечистотами

Фото Единый портал ЖКХ г.Котово и Котовского района t.me и Александра Касьянова
Общество 20.01.2024 12:33
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20.01.2024 12:33
Фото Единый портал ЖКХ г.Котово и Котовского района t.me и Александра Касьянова
В Котово вновь устраняют порыв в системе канализации. Об очередном инциденте на сетях сообщает телеграм-канал Единый портал ЖКХ Котово и Котовского района Волгоградской области, передает V102.RU. Работы ведутся в районе центра детского творчества, недалеко от которого расположена администрация Котовского района.
По свидетельствам горожан, зловонные лужи затопили и подвал районной администрации и вылились на улицы города. Накануне рабочий день чиновников был сокращен из-за ужасного запаха в кабинетах.
Напомним, подвал районной администрации затапливает нечистотами уже в третий раз. Первый раз канализацию прорвало в июле 2022 года. А в начале лета прошлого года зловонные потоки затопили не только райадминистрацию, но и загрязнили реку Малая Казанка. Окружающей среде был нанесен ущерб на сумму 2,6 миллиона рублей. СУ СК по Волгоградской области возбудило тогда уголовное дело по халатности. При этом масштаб канализационной аварии был таким, что собственными силами справиться с ее ликвидацией у властей не получилось. Пришлось потратить немалые бюджетные средства на вызов спецтехники из соседнего региона.По некоторым данным, после летней аварии были приобретены трубы для замены в администрации района. Однако работы так и не провели.
Фото Единый портал ЖКХ г.Котово и Котовского района t.me и Александра Касьянова
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