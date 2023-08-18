Расследования

СК: в Котово возбуждено уголовное дело после загрязнения Малой Казанки стоками

Расследования 18.08.2023 12:30
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18.08.2023 12:30

 

Сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области в городе Котово возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц  Котовского Водоканала после загрязнения реки Малая Казанка сточными водами. Об этом 18 августа ИА «Высота 102» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Дарья Буянова. 

Уголовное дело возбуждено после проверки Котовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области по ч.1 ст.293 УК РФ – «Халатность». 

– По данным следствия, в период с 29 мая по 6 июня 2023 года в связи с образовавшимся подпором произошел разлив сточных вод в реку Малая Казанка, а также на почву по направлению к реке, – сообщила Дарья Буянова информагентству. – Установлено, что руководством и должностными лицами МУП «Котово-Водоканал» своевременные и достаточные меры по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, по быстрому обнаружению, локализации и полной ликвидации возникших аварий и последствий не принимались, что привело к изливу сточных канализационных вод.


В результате халатности должностных лиц, уточняет представитель СУ СКР, окружающей среде причинен ущерб на сумму более 2 миллионов 600 тысяч рублей.

– Следователями территориального подразделения СКР проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательственной базы по уголовному делу. В рамках расследования будут установлены конкретные должностные лица, допустившие нарушения законодательства, – сообщает Буянова. 



Напомним, 5 июня ИА «Высота 102» сообщало о том, что из-за засора канализации в Котово фекальные стоки вышли на поверхность земли, вылились в реку Малая Казанка и затопили подвал здания администрации Котовского района. Власти после безуспешных попыток ликвидировать засор своими силами привлекли для решения проблемы спецтехнику из соседнего региона. Также местные жители наблюдали в это время мор рыбы в местном пруду. Происходившее в городе местные жители сняли на видео. 

Сумму причиненного окружающей среде 28 июня информагентству озвучили в областном комитете природных ресурсов. 

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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