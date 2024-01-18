Общество

Волгоградцам энергетики напомнили 6 способов передачи показаний счетчиков

Общество 18.01.2024 09:06
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18.01.2024 09:06


У жителей Волгоградской области остается неделя для передачи показаний счетчиков. Напомним, что «Волгоградэнергосбыт» принимает данные с 15 по 25 число каждого месяца. Для оперативности волгоградцы могут выбрать для отправки показаний один из шести дистанционных способов – пользоваться ими можно круглосуточно и без выходных, при этом не требуется ожидать своей очереди для связи с оператором. 
Первый способ – отправка показаний с помощью «Личного кабинета» на сайте компании energosale34.ru. Как это сделать, расскажет несложная инструкция на странице сайта. Также удобно передать специалистам данные через мобильное приложение  «Волгоградэнергосбыт». 
Второй способ не потребует от вас  даже регистрации на сайте. Достаточно войти на сайт организации  и на главной странице указать номер своего лицевого счета. 
Для тех, кто не хочет возиться с гаджетами, предусмотрели  передачу показаний третьим способом – с помощью телефона.  Нужно набрать номер (8442) 68-43-88 и отвечать на вопросы речевеого помощника. 
Четвертый способ  – чат-бот  на сайте компании energosale34.ru или на платформах Viber, Telegram.    
Пятый –   с помощью электронной почты по адресу pokazania@energosale.ru. В данном случае необходимо написать письмо, указав в теме: «Показания». В самом письме необходимо указать (через пробел) по порядку: номер лицевого счета, показания (для однотарифного прибора учета). Например: 1137474 5689 или 9090298 8746. Для двухтарифного счетчика необходимо указать: номер лицевого счета, показания «день», показания «ночь»; 
И, наконец, шестой дистанционный способ передачи показаний счетчика –  с помощью СМС на номер +79037672070. В тексте сообщения нужно  написать номер лицевого счета, показания (для однотарифного прибора учета). Например: 1137474 5689 или 9090298 8746. Важно – в данном случае оператор сотовой связи спишет с вас стандартную для  СМС сумму. 
– При отсутствии показаний в течение первых трех месяцев начисления производятся по среднему расходу, а далее, согласно постановлению Правительства №354, по нормативу потребления, установленному в регионе,  – на всякий случай напоминают в «Волгоградэнергосбыте». 
 

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