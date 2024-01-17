В Волгоградской области простятся с погибшим в СВО водителем-санитаром

В Волгоградской области завтра, 18 января, проводят в последний путь погибшего в ходе спецоперации Стефана Фидченко, сообщает V102.RU.

— Рядовой контрактной службы, состоявший на должности водителя-санитара, погиб 16 декабря 2023 года при выполнении обязанностей военной службы на территории Донецкой Народной Республики, — рассказал информагентству в администрации Камышинского района. — Стефан Вадимович отдал свою жизнь в борьбе с киевским режимом и современным фашизмом ради мирного будущего страны и детей.

Уточняется, что церемония прощания пройдет в четверг в 09.30 в Петровом Вале по адресу: переулок Тоннельный, 14. Похоронят бойца на городском кладбище. У погибшего остались мать, супруга и две несовершеннолетние дочери.

Напомним, что о гибели 29-летнего Стефана Фидченко рассказали в школе № 31 Петров Вала. О произошедшем стало известно 11 января.

Фото и коллаж: школа № 31 / vk.com, Алексей Костяков ИА «Высота 102»