



Котельниковский районный суд Волгоградской области приговорил 40-летнего местного жителя к 5 годам колонии общего режима за дискредитацию ВС РФ, сообщили V102.RU в УФСБ России по Волгоградской области.

Приговором суда мужчина признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказание добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Ему также запрещено в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Противоправная деятельность мужчины была пресечена в 2023 году. Тогда сотрудники УФСБ России по Волгоградской области установили, что 40-летний безработный житель Котельниковского района Волгоградской разместил на своей странице в соцсети комментарии, содержащие недостоверные сведения, дискредитирующие ВС РФ. Как выяснилось, мужчина активно пользуется соцсетями, состоит в различных тематических группах и форумах, в которых неоднократно негативно высказывался в отношении руководства и политического курса страны. В частности, он высказывался о необходимости создания Котельниковского автономного округа или Котельниковской республики со своими органами власти, банковской системой и валютой.

Ранее за вышеуказанные публичные призывы мужчина привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 280.1 УК России (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием средств электронных или информационно-телекоммуникационных сетей). Ему было назначено наказание в виде обязательных работ.

В июле прошлого года в отношении него было возбуждено новое уголовное дело.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



Видео: УФСБ России по Волгоградской области