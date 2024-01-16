Двое бойцов из Камышинского района Волгоградской области погибли в СВО

На СВО погибли двое жителей Камышинского района Волгоградской области. Как передает V102.RU, печальные новости сообщили в администрации Камышина и в школе Петров Вала.

О гибели Максима Четвертнова из Камышина стало известно сегодня, 16 января.

– Максим Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Максима Четвертнова искренние соболезнования, – говорится в некрологе.





О гибели 29-летнего Стефана Фидченко рассказали в школе №31 Петров Вала. О произошедшем стало известно 11 января.

– Он вырос на наших глазах: добрый, отзывчивый, искренний, трудолюбивый, замечательный друг, безумно любящий маму сын, надежный защитник для младших. Никогда никому не грубил, всегда уважительно относился к старшим. Он был настоящим! При выполнении боевой задачи Стефан проявил себя как грамотный, мужественный, добросовестный военнослужащий, готовый в любой момент прийти на помощь своим товарищам. Он стойко хранил верность Родине и военной присяге, – вспоминают бывшие учителя Стефана.

Фото: администрации Камышина / t.me, школа №31 /VK.com