Жителей Камышина предупредили о зеленой воде из кранов

Между тем, зеленая вода уже давно периодически течет из кранов в квартирах жителей Котово. Мало того, в городе происходит столько утечек в тепловой системе, что потоки «тархуна» выливаются на улицы города, затапливая дворы.
Общество 17.01.2024 10:01
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17.01.2024 10:01
Камышан предупредили о «сюрпризе», который может их ожидать при использовании горячей воды. Как рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, в тепловую сеть планируется ввести органический краситель «Урании А» для выявления утечек и несанкционированных водоразборов из тепловых сетей, запитанных от Камышинской ТЭЦ. Реагент запустят в систему с 18 января.
- Так как система теплоснабжения в Камышине закрытого типа, то вода теплосети не должна смешиваться с питьевой водой. В случае неплотности теплообменников горячего водоснабжения из крана горячей воды может пойти зеленая вода, - заявили в мэрии.
При появлении воды необычного цвета камышан просят обращаться по телефону: 8(84457) 9-30-05.
Между тем, зеленая вода уже давно периодически течет из кранов в квартирах жителей Котово. Мало того, в городе происходит столько утечек в тепловой системе, что потоки «тархуна» выливаются на улицы города, затапливая дворы.
Между тем, зеленая вода уже давно периодически течет из кранов в квартирах жителей Котово. Мало того, в городе происходит столько утечек в тепловой системе, что потоки «тархуна» выливаются на улицы города, затапливая дворы.
Фото Общественный контроль города Котово t.me
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