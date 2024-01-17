Волгоград остекленел после природной свистопляски





Сегодня, 17 января, дороги и тротуары Волгограда покрылись льдом после ночной природной свистопляски – ливня и понижения температуры. Как сообщает V102.RU, передвигаться по городу можно только «черепашьими» шагами и желательно по остаткам снежных сугробов. Дворники, как и ожидалось, не бросились с раннего утра спасать обалдевших от обледенелых дворов волгоградцев, да и путь на остановки общественного транспорта оказался тернист.

Сегодня, 17 января, дороги и тротуары Волгограда покрылись льдом после ночной природной свистопляски – ливня и понижения температуры. Как сообщает V102.RU, передвигаться по городу можно только «черепашьими» шагами и желательно по остаткам снежных сугробов. Дворники, как и ожидалось, не бросились с раннего утра спасать обалдевших от обледенелых дворов волгоградцев, да и путь на остановки общественного транспорта оказался тернист.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе могут пройти осадки в виде снега с дождем при сохранении температурных качелей. А, значит, гололед задержится надолго.





Между тем, в администрации Волгограда заверили, что дороги Волгограда активно засыпают песко-соляной смесью и бишофитом. Всего на магистрали выведено более 100 единиц техники. Бригады, утверждают в мэрии, трудятся и на тротуарах, в парковых зонах и на остановках с высоким потоком пешеходов с использованием средств малой механизации, а обработку дворовых территорий проводят УК.



Но спасение утопающих, как известно, дело рук самих утопающих. Избежать переломов можно только, полагаясь на себя. А у кого есть возможность остаться дома, нужно непременно ею воспользоваться.