Общество

«С ума, что ли, сошли?»: под Волгоградом колядующих мужчин заподозрили в пропаганде ЛГБТ*

Общество 15.01.2024 20:05
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15.01.2024 20:05


О диком случае, произошедшем в Новоаннинском районе Волгоградской области, сообщает телеграм-канал SHOT. По сведениям ресурса, передает V102.RU, скандал разгорелся после того, как двое мужчин, участвуя в конкурсе колядок на старый новый год, переоделись в женщин. Дурачившиеся конкурсанты попытались изобразить смешной танец, однако юмор оценили не все зрители.
По утверждению телеграм-канала, на концертный номер переодетых мужчин донесли в прокуратуру. Кто именно это сделал – не сообщается. Выступление требуют проверить на пропаганду ЛГБТ*.
Произошедшее вызвало волну возмущения в местных пабликах. Жители высказывают мнение, что правоохранительным органам есть, чем заниматься кроме этого, – например, ловить преступников.
Впрочем, поверить в то, что это правда, трудно. Не исключено, что данное сообщение телеграм-канала – фейк.
Фото: SHOT / t.me
*ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России

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