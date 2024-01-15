Росстат заметил снижение количества бедных в Волгоградской области15.01.2024 20:46
Облздрав определил «дефицитных» врачей для выдачи двух миллионов15.01.2024 18:32
В Волгограде подготовят 7 купелей для Крещения15.01.2024 16:59
В России отмечен рекорд по коклюшу за 10 месяцев. Минздрав принял решение15.01.2024 16:42
В Волгограде 19 тыс. школьников и их родителей высказали мнение о школьном питании15.01.2024 16:40
Больше 6,4 млрд рублей стоило благоустройство в Волгоградской области15.01.2024 15:55
В Камышине скончалась 91-летняя поэтесса Анна Тарасова15.01.2024 15:24
Волгоградская область отправила на СВО более 100 беспилотников15.01.2024 14:45
ЕвроХим-ВолгаКалий развивает систему социального партнерства Волгоградской области15.01.2024 14:44
Благодарственное письмо, подписанное заместителем губернатора Волгоградской области, председателем Волгоградского областного Совета профсоюзов и сопредседателем Союза промышленников и предпринимателей Волгоградской области вручено накануне исполнительному директору ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгению Сахарову и председателю...