Росстат заметил снижение количества бедных в Волгоградской области





В Волгоградской области по уточненным данным по итогам 2022 года количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума составило 9,6% от населения региона. Такие сведения, сообщает V102.RU, опубликовал Росстат. То есть фактически каждый десятый житель Волгоградской области находился за чертой выживания. В Волгоградской области по уточненным данным по итогам 2022 года количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума составило 9,6% от населения региона. Такие сведения, сообщает V102.RU, опубликовал Росстат. То есть фактически каждый десятый житель Волгоградской области находился за чертой выживания.

Среди регионов ЮФО меньше всего бедных проживают в Краснодарском крае и в Севастополе – 9%. Хуже всего ситуация с доходами жителей в Калмыкии – здесь 20,9% населения республики получает ниже прожиточного минимума.Интересно, что количество бедных в Волгоградской области снижается последние несколько лет. Например, в 2021 году в регионе 11,3% от всего населения получали ниже прожиточного минимума. В 2020 году таких было 11,9%, а в 2018 – 13,4%.