В Волгограде подготовят 7 купелей для Крещения

Сотрудники муниципальной службы спасения начали водолазное обследование водоемов, где к Крещению будут установлены купели. В этом году праздничные омовения горожане смогут совершить в 7 иорданях, расположенных в разных районах города, рассказали V102.RU в администрации Волгограда.

Адреса расположения купелей:

Тракторозаводский район – правый берег р. Волги, напротив жилого дома № 4 ул. им. Грамши (пос. Спартановка);

Краснооктябрьский район – территория яхт-клуба «Пилигрим», ул. Матевосяна, 16;

Дзержинский район – Ангарский пруд;

Советский район – Ельшанская набережная (микрорайон Тулака);

Кировский район – набережная им. Высоцкого около пристани им. Руднева;

Красноармейский район – Севастопольская набережная, рядом с монументом В.И. Ленина и пляж в р.п. Южный.

Крещенское купание проходит в ночь с 18 на 19 января и в течение всего последующего дня в специальных прорубях – иорданях. При проведении обрядов рядом с купелями будут дежурить сотрудники муниципальных служб, включая спасателей, дружинники и сотрудники полиции.