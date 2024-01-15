Больше 6,4 млрд рублей стоило благоустройство в Волгоградской области





В Волгоградской области на обустройство парков, скверов и благоустройство дворов направили больше 6,4 млрд рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». По информации администрации региона, на эти средства новую жизнь получили почти 700 общественных территорий в 340 муниципалитетах.

Так, по данным регионального комитета ЖКХ в Волгоградской области выполнены:

– на сумму в размере 5,63 млрд рублей

581 проект благоустройства общественных пространств,

102 проекта благоустройства внутридворовых территорий на общую сумму 5,63 млрд рублей;

11 проектов строительства крупных парков и набережных.

– на сумму 804,7 млн рублей реализованы

Резюмируя в обладмине отмечают, что с 2014 по 2023 годы с учетом всех программ выполнены почти 2,2 тысячи проектов благоустройства. В результате на сегодня Волгоградская область входит в число лидеров по формированию комфортной городской среды. А с 2023 года средства на дополнительное благоустройство направляются населенным пунктам-обладателям статуса «Рубеж сталинградской доблести».

Напомним, что жители Волгоградской области за последние годы стали полноправными участниками процесса по выбору общественных пространств для благоустройства. Так, в частности сотни тысяч жителей ежегодно голосуют на всероссийской платформе 34.gorodsreda.ru.