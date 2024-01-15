



Оперативное совещание с участием губернатора Волгоградской области в администрации региона 15 января посвятили вопросам поддержки отраслевых инвестиционных проектов.

– В начале текущего года поступления налоговых и неналоговых доходов во все уровни бюджетов соответствуют плановым значениям. Предварительные итоги 2023 года подтверждают устойчивость экономики Волгоградской области, сохраняющуюся даже в очень непростых условиях нарастающих незаконных ограничений со стороны ряда западных стран в отношении России, жителей нашей страны, предприятий и организаций, – сказал Андрей Бочаров, открывая совещание. – Все основные макроэкономические и отраслевые показатели развития региона демонстрируют положительную динамику. Во всех отраслях и сферах региона продолжается плановая реализация инвестиционных проектов и приоритетных проектов развития, что дает уверенность в дальнейшем устойчивом социально-экономическом развитии Волгоградской области.

По итогам 2023 года объем промышленного производства в Волгоградской области предварительно составит более 930 млрд рублей. Об этом также сказал глава региона.

– Прирост производства как в натуральном, так и в стоимостном выражении зафиксирован практически во всех подотраслях промышленности и, прежде всего, что очень важно, в обрабатывающих производствах, – привел данные Бочаров. – Учитывая определяющий вклад промышленности в социально-экономическое развитие Волгоградской области, очень важно и дальше продолжать уделять самое серьезное, приоритетное внимание поддержке реализации отраслевых инвестиционных проектов.

Для достижения целевых показателей заместителям губернатора и органам власти необходимо к 1 февраля 2024 года актуализировать планы реализации приоритетных отраслевых инвестпроектов.