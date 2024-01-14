Общество

В Волгоградской области с 15 января начнутся отключения ТВ и радио

Общество 14.01.2024 18:25
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14.01.2024 18:25


С 15 по 21 января в Волгоградской области временно прервется телерадиосигнал в некоторых населенных пунктах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию волгоградского филиала РТРС, это связано с плановыми и профилактическими работами, которые требуют отключения передающего оборудования.

Уже 15 января такие работы запланированы в трех районных центрах и одном поселке в Волгоградской области. С 02:00 до 11:00 прервется трансляция РТРС-1, РТРС-2 и Радио России в станице Клетской. 

С 7:00 до 16:00 пропадет сигнал РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Ретро ФМ и Авторадио в Михайловке. С 02:00 до 11:00 профилактические работы пройдут в Урюпинске, в связи с чем замолчат РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Русское Радио, Европа Плюс, Наше Радио, Урюпинск FM, Ретро FM, Юмор FM, Авторадио. Поселок Чилеково в Котельниковском районе попадет под отключение с 07:00 до 16:00. Здесь прервется трансляция РТРС-1,РТРС-2, Радио России, Европа Плюс.

16 января с 8:00 до 13:00 в Волгограде замолчит Комсомольская правда.

Отключения 17 января затронут в основном радиостанции. С 08:00 до 13:00 в Волгограде не будет работать Шансон и Юмор FM.

С 07:00 до 10:00 в Жирновске пропадет Дорожное радио, а в Михайловке в это время – не будет сигнала Ретро ФМ.

В поселке Нагорный Камышинского района с 07:00 до 16:00 отключат пакеты РТРС-1 и РТРС-2. С 06:00 до 10:00 в станице Нехаевской и в Урюпинске замолчит Европа Плюс. В Урюпинске с 07:00 до 10.00 не будет вещать еще и Ретро ФМ.

18 января под отключение в Волгограде с 08:00 до 13:00 попадут Спутник и Авторадио.

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