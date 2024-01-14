Общество

Новорожденную девочку выписали после трех месяцев реанимации в Волгограде

Общество 14.01.2024 09:32
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14.01.2024 09:32


В канун старого Нового года из больницы в Волгограде выписали трехмесячную Алену, которая провела все три месяца жизни в реанимации ГУЗ «Клиническая больница №5». Как сообщили V102.RU в облздраве, девочка родилась в ЦРБ Камышина в сентябре 2023 года на 33 неделе беременности. Она весила всего 1715 граммов, ее состояние было тяжелым.

Девочку для выхаживания доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных второго этапа выхаживания ГУЗ «Клиническая больница №5». Родители могли видеть свою дочь только один раз в неделю, пока врачи и медсестры боролись за жизнь ребенка. У девочки было тяжелое течение инфекционного процесса.

Когда я первый раз увидела ее в реанимации, она была такого необычного фиолетового цвета. Было очень страшно и больно. А уже в следующий раз – она была такая беленькая. Врач разрешила нам потрогать ее за ручку (взять ребенка из специального кювеза нельзя). Я говорила ей, что она обязательно поправится, что дома ее очень ждут старшие брат и сестра, – вспоминает мама девочки. – Я очень благодарна врачам Ирине Сергеевне Ширяевой и Снежане Юрьевне Гуловой, а также всем медсестрам, которые лечили, кормили, заботились о моем ребенке.

Когда состояние девочки стабилизировалось, ее перевели в палату, где с ней уже была мама. Сейчас девочка хорошо кушает и весит больше 3600 граммов. Дома ее встретили папа, старшие сестра и брат.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области

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