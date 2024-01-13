В Волжском бригаду СМП с пациентом протаранил неуступчивый водитель

В Волгоградской области сегодня, 13 января, экипаж СМП протаранил автомобиль. Как сообщает V102.RU, инцидент произошел в Волжском на улице Ленина.

— Когда бригада находилась на вызове — уже при госпитализации пациента — скорая помощь попала в ДТП, — рассказали информагентству в ГБУЗ «КССМП».





Уточняется, что автомобиль экстренных служб не пропустил другой участник дорожного движения. В результате инцидента никто не пострадал. Пациента оперативно передали другой бригаде. На работу службы скорой помощи дородное происшествие никак не повлияло.

Фото: ГБУЗ «КССМП»