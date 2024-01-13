В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в 2024 году создадут зону экстремальных аттракционов. Из Китая привезут пять развлекательных объектов, сообщает V102.RU.





— Первые три аттракциона появятся в парке уже в этом сезоне. Экстремальный аттракцион «Большой маятник» на 23 места, которые расположены на вращающейся платформе, позволит поднять посетителей на высоту 7-этажного дома с эффектом свободного падения, — рассказали в ООО «Парк». — «Седьмое небо» подарит настоящее ощущение полета. На высоте около 40 метров посетители насладятся шикарными видами Волгограда. Аттракцион «Мельница» имеет динамическую высоту 17,5 метров и вмещает в себя 28 человек.





Уточняется, что подготовку площадок для возведения аттракционов начнут в ближайшее время. В эксплуатацию объекты планируют ввести до конца 2024 года. Еще два экстремальных высотных аттракциона появятся в ЦПКиО в следующем сезоне. Также в 2025 году откроется комплекс водных развлечений с бассейнами и горками с шикарным видом на Волгу.





Напомним, что первые два объекта экстремальной зоны — «Брейк-данс» и «Ниагара» — открыли в 2023 году. Строящийся комплекс экстремальных аттракционов, состоящий из семи объектов, станет уникальным для ЮФО и по своим характеристикам сравнится с крупнейшим парком экстремальных развлечений «Диво остров» в Санкт-Петербурге.

Фото: ООО «Парк», архив ИА «Высота 102»