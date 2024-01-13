Общество

Жители Волгограда в 2024 году проверят на себе эффект «китайского» падения

Общество 13.01.2024 12:35
0
13.01.2024 12:35


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в 2024 году создадут зону экстремальных аттракционов. Из Китая привезут пять развлекательных объектов, сообщает V102.RU. 


— Первые три аттракциона появятся в парке уже в этом сезоне. Экстремальный аттракцион «Большой маятник» на 23 места, которые расположены на вращающейся платформе, позволит поднять посетителей на высоту 7-этажного дома с эффектом свободного падения, — рассказали в ООО «Парк». — «Седьмое небо» подарит настоящее ощущение полета. На высоте около 40 метров посетители насладятся шикарными видами Волгограда. Аттракцион «Мельница» имеет динамическую высоту 17,5 метров и вмещает в себя 28 человек.  


Уточняется, что подготовку площадок для возведения аттракционов начнут в ближайшее время. В эксплуатацию объекты планируют ввести до конца 2024 года. Еще два экстремальных высотных аттракциона появятся в ЦПКиО в следующем сезоне. Также в 2025 году откроется комплекс водных развлечений с бассейнами и горками с шикарным видом на Волгу. 


Напомним, что первые два объекта экстремальной зоны — «Брейк-данс» и «Ниагара» — открыли в 2023 году. Строящийся комплекс экстремальных аттракционов, состоящий из семи объектов, станет уникальным для ЮФО и по своим характеристикам сравнится с крупнейшим парком экстремальных развлечений «Диво остров» в Санкт-Петербурге.  

Фото: ООО «Парк», архив ИА «Высота 102»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.01.2024 16:57
Общество 13.01.2024 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2024 16:08
Общество 13.01.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2024 13:57
Общество 13.01.2024 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2024 12:09
Общество 13.01.2024 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2024 10:54
Общество 13.01.2024 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2024 09:48
Общество 13.01.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2024 09:15
Общество 13.01.2024 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2024 22:04
Общество 12.01.2024 22:04
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2024 20:50
Общество 12.01.2024 20:50
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2024 20:33
Общество 12.01.2024 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2024 20:23
Общество 12.01.2024 20:23
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2024 20:07
Общество 12.01.2024 20:07
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2024 18:56
Общество 12.01.2024 18:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2024 17:15
Общество 12.01.2024 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2024 16:40
Общество 12.01.2024 16:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:57
Куда жаловаться на перебои с отоплением на севере Волгограда? Список номеровСмотреть фотографии
16:30
В Волжском бригаду СМП с пациентом протаранил неуступчивый водительСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде после январских праздников бесследно пропал мужчинаСмотреть фотографии
15:15
В регионах России создают штабы по борьбе с экстремизмомСмотреть фотографии
13:57
«Либо задохнемся, либо околеем»: волгоградцы мерзнут и ждут удара током из-за криминальной УКСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Жители Волгограда в 2024 году проверят на себе эффект «китайского» паденияСмотреть фотографии
12:09
Волгоградцам вернут деньги из-за пожара на складе WildberriesСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградской области после январских праздников скакнули цены на бензинСмотреть фотографии
09:48
Выходные испытают волгоградцев жестоким морозом и ледяным ветромСмотреть фотографии
09:15
В Минсельхозе озвучили, когда подешевеют куриные яйцаСмотреть фотографии
08:16
В Волжском 10 расчетов тушили мебельную фабрикуСмотреть фотографии
22:04
Арбитраж оставил в черном списке провалившую в Михайловке капремонт домов компанию из ЧечниСмотреть фотографии
21:35
Упавшая на АЗС модель самолета напугала жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
21:31
Волгоградская теннисистка пробилась на турнир «Большого шлема»Смотреть фотографии
20:50
Андрей Бочаров потребовал не оставлять людей в «заложниках некомпетенции»Смотреть фотографии
20:33
Волгоградского судью Владимира Васильева проводили в почетную отставкуСмотреть фотографии
20:23
Спецкор ИА «Высота 102» отмечен наградой Союза журналистов РоссииСмотреть фотографии
20:07
Почетные волгоградцы могут бесплатно вставить зубы и отдохнуть в санаторииСмотреть фотографии
18:56
Пес из Волжского Верный «дошел» до Берлина. Невероятная история обычной собакиСмотреть фотографии
18:00
«Ротору» до 2025 года дали 655 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:15
Двое подростков из Волгограда задержаны полицией в ЗнаменскеСмотреть фотографии
16:40
Бочаров подписал постановление о выплате врачам по 2 млн рублейСмотреть фотографии
16:14
Морозы до - 31 придут в выходные в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
15:33
Аварийный дом в Волгограде с рухнувшим потолком при запуске отопления залило кипяткомСмотреть фотографии
14:47
«Ротор» выиграл у любителей-африканцев в КрымскеСмотреть фотографии
14:44
Водитель Renault на Первой продольной в Волгограде врезалась в деревоСмотреть фотографии
14:10
Андрей Бочаров в Волгограде вручил награды работникам прокуратурыСмотреть фотографии
13:06
В Волгоградской области пройдет облава на волков после ЧП в станицеСмотреть фотографии
13:03
В соседнем с Волгоградской областью регионе из-за морозов отменяют урокиСмотреть фотографии
12:55
Жители Волгоградской области выбирали для каникул Абхазию, Турцию и ОАЭСмотреть фотографии
 